Abren registro para que maestros se vacunen contra el Covid-19

Guasave, Sinaloa.- El jefe de los Servicios Regionales del Petatlán en Guasave y Sinaloa municipio dio a conocer que a partir de esta semana se abrió la plataforma para que maestros del nivel básico y medio superior puedan de forma personal registrarse para recibir la primera aplicación de la vacuna anticovid, aunque aún no se tiene fecha precisa del inicio.

David Zúñiga Villanueva explicó que los maestros en general pueden hacer registro vía internet a través de una liga que les proporciona la Secretaría de Educación Pública.

Ante esta posibilidad de tener acceso al biológico, los profesores están ingresando al link empleadodigital.sepyc.gob.mx, donde podrán anotarse solo con dar su Registro Federal de Contribuyente (RFC), liga que estará habilitada por tiempo indefinido, pero se recomienda hacerlo de manera oportuna.

Leer más: La SEPyC reporta 15 mil preinscritos en nivel básico en Guasave y Sinaloa municipio

Es una decisión muy personal, pero quien no se registre, no quedará fuera, porque tendrá que haber un proceso el que no ingresó a la plataforma, tendrá que hacerlo de manera normal ante las autoridades educativas”, explicó.