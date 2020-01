Abuelos sometidos a cuidar a nietos, la mayor queja

Guasave, Sinaloa.- De 10 casos que atiende la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolesentes, ocho se refieren a señalamientos de abuelos que les imponen el cuidado de sus nietos.

Jesús Ontiveros dijo que son los propios abuelos quienes acuden a señalar la situación que los embarga en busca de alguna solución favorable para el infante, su tranquilidad y el de los padres.

Detección

Aquí en la Procuraduría es de diario que tenemos casos donde los padres, ya sea madre o padre, dejan al cuidado o encargo de sus hijos con los abuelos, y se ha dado la situación que no hay opción, señalan que no tienen las mismas fuerzas y lo único que desean es pasar el tiempo tranquilos y descansar.” expresó.

Entre las detecciones que han hecho se han percatado de que en muchos de los casos la misma situación de los padres les impide o no cuentan con los suficientes recursos para inscribirlos o tener la facilidad de tenerlos en una estancia infantil y es por lo que optan que los abuelos los cuiden, pero no están obligados a hacerlo.

Detalló que muchos están movidos por el amor a sus nietos y quisieran, pero su condición de salud les impide seguir en la responsabilidad de hacerse cargo de un menor de uno a tres años edad en la que requieren de mayores cuidados a su consideración.

“Los abuelos no están obligados a cuidar de los nietos, si lo hacen es por el amor y quizá la intención es tenerlos bien cuidados, pero hay situaciones desgastantes porque si se trata de un adulto mayor quizá no tenga agilidad para cuidarlos. Otra de las situaciones identificadas es que en muchos de los casos se desviven por los nietos, incluso más que los mismos padres y tratan de ejercer el rol de padres, por el mismo cariño y amor que le tienen pero terminan por no poder con toda la responsabilidad.

Sin obligaciones

El procurador resaltó que la recomendación, basados en el bienestar de los niños, es que de no ser cuidados por los padres que busquen alguna instancia infantil, esto por el sistema que se utiliza, los mecanismos de seguridad, las capacitaciones que reciben quienes están al cuidado de los menores.

Autoridad

En torno al caso del infante de 2 años que murió por asfixia en San Antonio que estaba al cuidado de su abuela, dijo que es la Fiscalía General quien determina a través de las periciales dar constancia de lo ocurido.

Quizá parezca una omisión por parte de la madre o padre, pero en su defensa señalan que de no trabajar no hay quienes les proveen el recurso para mantenerlos, y de no contar con el apoyo de la familia para cuidarlo se imposibilitan para laborar.