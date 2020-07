Alcaldesa de Guasave critica a personas amontonadas en playa Las Glorias

Guasave, Sinaloa.- “Lo que se vivió ayer es lamentable y muy preocupante”, refirió la alcaldesa Aurelia Leal, en torno al abarrotamiento en playa Las Glorias, municipio de Guasve, Sinaloa, por parte de turistas.La munícipe dijo que es muy triste ver como hubo quienes abusaron de la libertad que se dio.

“Es realmente muy triste ver como abusaron de esta oportunidad de salir de casa y visitar la playa, porque desde un inició se puso en claro que quien acudiera debía de respetar las medidas sanitarias, el distanciamiento social, el aire de la playa es limpio pero la aglomeración es el principal peligro”. Agregó que había turistas no solo de Guasave si no también de municipios vecinos.

“Nosotros entendemos la situación en la que se encuentran los restauranteros y la gente que se dedica al comercio, que en realidad ya no aguantan, por eso es que el gobierno del estado determinó esto y nosotros también accedimos a que se abriera, sin embargo lo que hicieron el libertinaje en que incurrieron es muy lamentable.”A decir de la munícipe por la mañana y hasta las cuatro de la tarde la situación estaba tranquila, fue hasta las 17:00 horas cuando las cosas se salieron de control.

Mañana a la una de la tarde en el Centro Cultural se reunirá junto al Consejo de Salud, ahí determinarán qué acciones se pueden emprender, sin embargo reconoció que por desgracia están resignados a un posible aumento en los contagios en un periodo de cinco a 15 días.

No es algo que yo vaya a decidir, es una decisión consensada, sabemos que Guasave es mucho más que esta gente que no respetó las normas, hay muchos que si se están cuidando. Somos más de 400 mil guasavenses y no es justo que por estos 7 mil nos descompense a todos y nos ocasionen una situación que se salga de control."