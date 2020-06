Acarreos de maíz activa al 100% de concesionarios

Guasave, Sinaloa.- El pronóstico de un repunte en el trabajo en acarreo de cosechas de maíz se cumplió, según lo dicho por el secretario general de la Alianza de Transporte de Carga Pesada de la CTM.

Juan Manuel Armenta Aranda detalló que actualmente tienen una activación en el 100 por ciento de unidades que integran el grupo de concesionarios.

El líder detalló que no al mismo tiempo, pero los 550 concesionarios han tenido oportunidad de participar en las labores de acarreo.

Armenta Aranda agregó que a diferencia de años anteriores, en esta temporada de acarreos no han detectado mayor incidencia de unidades de las llamadas piratas; es decir, aquellas que participan en el acarreo de granos sin contar con permiso para esta actividad.

“Gracias a Dios hemos notado que hay buena coordinación, somos conscientes de alguna manera de que estas prácticas no van a desaparecer y sí hay uno, dos o varias unidades que trabajan sin concesión, con permiso para acarreo de su propia cosecha y trabajando para terceros, pero como le comento, por fortuna esto no nos ha impactado en nuestro trabajo, sentimos que este año nos ha ido bien.”

El líder recordó que en años anteriores lo más fuerte de la cosecha se da en la segunda quincena de mayo, sin embargo en este ciclo atípico ya esperaban que fuera de esta forma.

Desde meses atrás nosotros ya teníamos anticipado que lo fuerte de las trillas este año iba a ser precisamente en la segunda quincena de junio, sí se ha estado cumpliendo y por fortuna nos ha ido bien, como le comento, en su tiempo todos los agremiados a la Alianza hemos tenido la oportunidad de participar en los acarreos.”

Expuso que aunque han estado transitando hacia la Zona Industrial por el canal 27, los trabajos que se hicieron para la adecuación de esta vía han permitido que el tránsito se dé sin mayor complicación.

“Fíjese que por fortuna no hemos tenido ningún inconveniente, se hizo ahí un buen trabajo de revestimiento no solo con piedra sino también con tierra de cerro, esta tiene mejor compactación y esto nos ha permitido que no haya incidentes gracias a Dios al momento de los traslados.”

Al ser respetuosos del ordenamiento que les impide transitar con carga por el bulevar Juan S. Millán hacia la Zona Industrial, no ha habido sanciones contra sus aliancistas, aseguró.

Se ha buscado acatar esta recomendación, y no hemos tenido problemas con multas o sanciones, sí se llegan a ver unidades transitando pero no cargadas por esa zona del Millán.”

