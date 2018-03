Aceptan liberar más agua para el módulo Petatlán

Ante la problemática de desabasto de agua que enfrentan en el módulo de riego Petatlán y la solicitud de obtener más líquido de la presa, Jorge Lomelí Osuna, titular de la Comisión Nacional del Agua en el Distrito 063, confirmó que se le dio alrededor de un metro y medio cúbico más por segundo, pero advirtió que el volumen que dicho módulo tiene disponible se acabará más rápido y no les rendirá.

Informó también que ya han detectado hectáreas sembradas sin permiso en el mencionado módulo.

Consecuencias.

Lomelí Osuna enfatizó que los cultivos de primavera-verano no están autorizados y que a pesar de las advertencias que se hicieron, existen productores que ya tienen segundos cultivos. “Hemos detectado que en ese módulo hay aproximadamente 750 hectáreas sembradas sin permiso, y lo dijimos al inicio del año agrícola y lo hemos venido diciendo constantemente, que no hay agua disponible para segundos cultivos”.

Señaló también que el módulo Petatlán es el que tiene más déficit en cuanto a volumen, pero que en general casi todos los módulos sembraron segundos cultivos.

“Los cultivos primavera-verano no están autorizados, y el que lo autorizó será bajo su responsabilidad que se le dé agua, y a quien sembró sin autorización, pues también tendrá que asumir su responsabilidad”, declaró Lomelí Osuna.

Llamado.

El jefe de la Conagua manifestó que es vital hacer un buen uso del agua. “Ahorita en la presa debemos andar sobre los 500 millones de metros cúbicos, yo creo que ya hemos entregado a los módulos de riego poco más del 80 por ciento del volumen, y de aquí en adelante hay que cuidarlos y sobre todo darle prioridad a los cultivos de otoño-invierno”.

Lomelí Osuna llamó a cuidar más el agua, a que incremente el bombeo hasta donde les sea posible para tratar de que no se pierda o no haya una sensible baja en los rendimientos. “Necesitan ajustarse al volumen de agua que tienen disponible”.