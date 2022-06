Aclaran que no hubo retraso en firma de actas para que el Ayuntamiento de Guasave solicitara el crédito 

Guasave, Sinaloa.- En rueda de prensa, la síndico procuradora y los regidores morenistas señalaron que lo declarado por el alcalde de Guasave en cuanto al supuesto retraso en la firma de las actas de cabildo para el tema del crédito, es falso, pues una vez recibido el documento, en un par de días se respondió debidamente firmado.

La síndico procuradora aseguró que es evidente que el secretario de la comuna no está cumpliendo con su función, pues el acta les llegó 40 días después de la sesión.

Aclaración

Georgina Burciaga Armenta, síndico procuradora, enfatizó en que lo declarado por el alcalde en cuanto al retraso de firmas de actas es completamente falso y pidió un alto a las mentiras, pues con documentos en mano, mostró que el oficio para la firma del acta de cabildo en el que fue aprobada la solicitud del crédito a la banca privada les llegó el día 8 de junio y fue regresado debidamente firmado el día 10 a la Secretaría del Ayuntamiento.

En este sentido exhibió que se tardaron 40 días en solicitar las firmas y enfatizó que pese a que ella y sus compañeros regidores de Morena, Maura Guerrero y José Luis Quevedo votaron en contra, sí firmaron las actas en tiempo y forma porque no buscan bloquear el crecimiento del municipio, pese a no estar de acuerdo con el endeudamiento.

José Luis Quevedo por su parte, detalló que están a favor de que el préstamo provenga del Gobierno del Estado, pues recalcó que precisamente esa fue su propuesta desde un inicio, misma que fue expuesta en Cabildo en su momento.

“El alcalde no tenía porqué decir que no quisimos firmar, pero no quiso reconocer que la propuesta que salió adelante fue la de nosotros y si tienen duda, que revisen el acta del posicionamiento que hicimos en cabildo. Nos están tildando de que estamos truncando el desarrollo cuando es totalmente falso”.

En ese sentido la síndico procuradora añadió que el alcalde no descubrió esa opción, pues le fue propuesta y en su momento la ignoró.