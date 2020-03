Actualización de tarifa fue por mejoras: Jumapag

Guasave, Sinaloa.- Que no fue un aumento sino una actualización en la tarifa de agua potable argumentó la gerente de la Jumapag, Nubia Yazmín Puentes Llanos.

Dicho cambio en la facturación se realizó en las comunidades de Las Quemazones, Las Brisas, El Serranito, Emiliano Zapata, Guasave, Los Pinitos, Abelardo L. Rodríguez, Los Hornos 2 y Estación Bamoa.

"Nosotros hicimos una actualización, son nueve comunidades donde se está cobrando lo que viene siendo lo que debe de pagar la gente, en todo este tiempo se les había manejado un descuento, tanto por deficiencias en el servicio y en estas comunidades se han realizado diferentes trabajos para poder mejorar la calidad del servicio", justificó.

Dijo que el aumento, aunque oscila en 50 pesos, varía dependiendo de la comunidad ya que algunas están pagando drenaje y saneamiento y en otras es solo agua potable.

Me dicen oye subió 170 pesos, no, les digo, en donde de pagar 80 están pagando 130 pesos pero es porque el descuento que se les hacía ya no lo están teniendo", expuso.