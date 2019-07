Acuicoltores amenazan con manifestarse en mañanera de AMLO

Guasave, Sinaloa.- Cansados de que ni las autoridades municipales, estatales ni organismos como el Senasica los ayuden a frenar las importaciones desmedidas e ilegales de camarón centroamericano al país, los acuacultores amenazan con radicalizar acciones.

Hablan de acudir a la rueda de prensa que cada mañana da el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como la mañanera, para externar la inconformidad al mandatario de forma directa y que de esta forma se cierren las fronteras.

Encuentro

Hoy a las 11:00 horas sostuvieron una reunión con Sergio Escutia Zuñiga, visitador regional del Conapesca, a quien le dieron un documento con una serie de peticiones, para que el las direccione a distintas áreas. Dieron de plazo fatal hasta el próximo martes, cuando acudirán por el documento firmado, señalan que si no obtienen avances en la respuesta a su demanda la próxima semana radicalizarán acciones.

Puertas cerradas

Abelardo Armenta, quien es dirigente de los Acuacultores de Guasave, señaló que en el gobierno municipal no han encontrado eco o apoyo para esta y otras demandas del sector. Por su parte Santos Quintero Benítez, presidente del Cesasin, lamentó que en el gobierno del estado la puerta está igualmente cerrada para ellos, ya que desde el 6 de noviembre del 2018 solicitaron una audiencia con Quirino Ordaz Coppel, sin embargo este no ha abierto un espacio en su agenda para darles la atención.

Foto: EL DEBATE.

Carlos Urías, quien es presidente de la Confederación de Asociaciones de Acuícolas del Estado de Sinaloa, (Coades), calificó como lamentable ésta falta de apoyo, pues recordó que la producción de camarón ocupa el segundo lugar en la generación de divisas en el estado, solo por debajo de la producción de maíz blanco.

Añadió que a través de los diputados federales están buscando el acercamiento con la secretaria de economía, Graciela Márquez Colín. Rodolfo Rochín, productor de camarón de la zona de Ahome, aseguró que ya no están para promesas si no para que se asuman compromisos reales que se cumplan a la brevedad, dijo que no entiende como el gobierno federal no toma el ejemplo de proteccionismo al producto nacional.

Tomó como ejemplo al gobierno de Estados Unidos, quien siempre privilegia a la producción nacional cerrando fronteras a las importaciones de productos con los que son autosuficientes. “Si no tenemos respuestas no hay de otra más que tronar contra el Conapesca e ir a plantarnos a la conferencia allá en la Ciudad de México con AMLO, para que nos hagan caso".

Compromiso

Sergio Escutia Zúñiga se comprometió a llevar la minuta a Raúl Elenes Angulo, quien es el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, para que este a su vez dirija las inconformidades a las direcciones correspondientes.

“Muchas podrán ser atendidas de inmediato y algunas van a requerir más tiempo porque muchos de los reclamos involucran a varias dependencias, está involucrada la Secretaría de Economía en el tema de las importaciones, está involucrada también por la parte de sanidad el Senasica, pero la instrucción que tenemos es utilizar todos los recursos disponibles para responderle de manera efectiva a los sectores productivos de la pesca y la acuacultura".