Acuicultores esperan rebasar meta de producción

Guasave, Sinaloa.- La buena racha que han tenido los productores de camarón de cultivo en el estado permitirá que incluso se supere la expectativa planteada al inicio de la siembra, señaló Santos Quintero Benítez, presidente del Comité Estatal de Sanidad Acuícola del estado de Sinaloa.

Producción

“El año pasado cerramos con 49 mil toneladas, consideramos que fue una temporada buena, pero a la fecha tenemos ya una producción de 37 mil toneladas, por lo que tenemos la esperanza y casi la certeza de que vamos a cerrar con al menos una tonelada más que el año pasado.”

Será en febrero cuando las cosechas concluyan. “Vamos a concluir en febrero más o menos a mediados de ese mes, consideramos que vamos a rebasar las 50 mil toneladas.”

La necesidad de que se dé prioridad al consumo na-cional es imprescindible, aseguró Quintero Benítez. “Tendremos producto para consumo nacional, por lo que esperamos que se dé prioridad al camarón mexicano, particularmente. Yo no me canso de recalcar que tenemos un plus, porque Sinaloa es líder nacional en la instalación de excluidores de especies marinas, somos empresas ecológicamente responsables.”