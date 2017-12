Acuicultores llaman a no descuidar apoyos por elecciones

Guasave, Sinaloa.- Los acuicultores prevén un panorama complicado en lo que a recursos y apoyos concierne para este 2018, pues al ser este un año electoral señalan que hay antecedentes que indican que el recurso y la atención se dirigen a apoyar a candidatos.

Santos Quintero Benítez, presidente de Cesasin, realizó un llamado en nombre de los productores ya que aseguró que los buenos índices de producción deben ser tomados en cuenta para mejorar el apoyo e impulso a la actividad.

Expectativa

“En cuanto a producción gracias a Dios nos está yendo mejor, incluso de lo que estimábamos, por ese lado estamos muy contentos y satisfechos. Sin embargo, para el año entrante tememos que como es año electoral la atención y los recursos que hay se enfocan a otras áreas, entonces por esa parte sí creemos que va a ser duro. Lo que nosotros hacemos es un llamado para que no se descuiden las actividades, con esto no me refiero únicamente a la acuicultura, me refiero a otras, porque no hay que perder de vista que esto es lo que sostiene al país, entonces a estas sí vale la pena invertirles.”

Recuperación

De acuerdo con lo señalado por el representante, México ha sido el país que ha tenido mejor recuperación luego de que en el 2013 fuera azotado por la mortandad temprana de camarón de cultivo.

“De hecho México es el país número uno en recuperación. Mire, antes del 2013 nosotros teníamos una producción que rondaba las 50 mil toneladas de camarón, en ese año con la mortandad temprana se nos vino abajo, tuvimos una producción de 17 mil toneladas, una caída que desfalcó a los productores, ahora en esta temporada estamos casi seguros de que vamos a superar las 50 mil toneladas. Esto lo estimamos porque aunque no tengo bien los datos a la mano, sé que ya rebasamos las 45 mil toneladas, y todavía faltan algunos productores del sur del estado que cosechan a finales de diciembre o principios de enero, entonces gracias a Dios ya estamos de vuelta al ruedo, esperamos que así continúe el panorama.”