Acuicultores piden a Aurelia Leal ser tomados en cuenta

Guasave, Sinaloa.- En una reunión para conocerse y mediar la forma de trabajar en equipo, acuicultores del municipio le solicitaron a la alcaldesa electa, Aurelia Leal López, ser tomados en cuenta al momento de la designación del director de Acuicultura en el municipio.

Por su parte, Leal López escuchó las peticiones que el sector acuícola le realizó, pero no aseguró el hecho de darles voto en la elección del director que representará a dicho sector en la comuna.

La petición

Santos Quintero Benítez, presidente del Comité Estatal de Sanidad Acuícola, mencionó que de acuerdo con lo que ya han vivido, saben que si la persona que es nombrada no es productor acuícola, y no le ‘duele’, no trabajará para beneficio del sector. “Eso nos ha dejado la historia, sabemos que si entra una persona con todo el perfil del mundo, pero que no es productor y que no le duele, no va a hacer cosas por su sector”.

Ante esto, la alcaldesa electa señaló que analizarán su propuesta, pues existen perfiles desde antes y también compromisos, pero les aseguró que será una persona responsable y conocedora del tema.