Acusan a esposo de Flora Miranda de no pagar daños por choque en Guasave

Sinaloa.- Hilda Irazema Castro dice que demandó a Ignacio Romero luego de que les chocó su vehículo en julio del año pasado, y aunque la diputada con licencia se comprometió a cubrir los gastos, no lo ha hecho en Guasave, Sinaloa.

Hilda Irazema Castro acudió a Debate en compañía de su madre, Graciela Castro, para señalar que el pasado 5 de julio del 2020 tuvieron un accidente de tránsito en el que se vio involucrado Ignacio Romero, esposo de la diputada local con licencia, Flora Miranda, quien según ella iba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.

“En septiembre llegamos ante el Ministerio Público y fue la única vez que miré al señor, solo fue a una cita, y sí se le ha citado, entonces en noviembre fui con la señora Flora Miranda y me dijo que ella se haría cargo, que la esperara un mes y que ya no molestara a su marido, pero la he esperado varios meses y me hizo perder mi tiempo, porque quedó en pagarme y quedó en seguir las citas médicas, pero no cumplió con nada, pero me insistió en que no buscara a su marido que lo viera con ella, y no me contesta llamadas ya”, asegura Irazema Castro.

Mi hija fue la más afectada, pasó por una operación y aún tiene secuelas del accidente”, agregó.

La supuesta víctima resaltó que la legisladora con licencia los culpó mediante una entrevista, siendo que ellas viajaban en familia, iban cuatro adultos y un menor, y cuando circulaban por la carretera Las Glorias Ignacio Romero colisionó su unidad contra la de ellas.