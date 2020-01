Acusan de abuso de autoridad a funcionario de la comuna

Guasave, Sinaloa.- Una vecina de la comunidad Las Palmitas, quien se identificó con el nombre de María Martha Espinoza Espinoza, acudió a este medio informativo para acusar de abuso de autoridad al licenciado Víctor Hugo Menchaca Mena, quien forma parte de la flotilla laboral del Ayuntamiento de Guasave.

La denunciante señaló que el funcionario realizó una diligencia de su trabajo personal como licenciado en horario laboral de la comuna y conduciendo el vehículo oficial del Ayuntamiento, además de hacerse acompañar por elementos de Seguridad Pública.

Señalamiento

Espinoza Espinoza detalló que el miércoles en punto de las 10:30 de la mañana el funcionario arribó en una unidad del Ayuntamiento y acompañado de la fuerza pública, hasta un terreno propiedad de su sobrina, donde le exigió que comprobara que eran los propietarios del terreno.

“Mi sobrina tiene una propiedad que compró a través de la inmobiliaria Sega, y otra señora dice que es de ella, entonces el servidor público que la representa, en los vehículos oficiales va de manera prepotente al solar que estamos limpiando nosotros y me dice que le demuestre que ese terreno es de nosotros, pero para eso están las instancias correspondientes. Me dice que nos va a demandar y le respondí que lo hiciera y que nosotros presentaríamos la documentación y las pruebas de que el terreno es nuestro ante la instancia que él presente la denuncia.”

La mujer añadió que junto con el coordinador de giras de la Presidencia arribaron policías municipales, como si se tratara de una delincuente peligrosa.

No se me hace justo ser una ciudadana y que se nos trate de esa manera; es un abuso de autoridad lo cometido, porque aparte de que está atendiendo cosas de trabajo personal en horario laboral del Ayuntamiento y con los vehículos oficiales, llegó acompañado de patrullas de la Policía Municipal.”

Contacto

Espinoza Espinoza indicó que ella de manera inmediata le hizo llegar a la alcaldesa Aurelia Leal y también al secretario de la comuna, Gerardo Peñuelas, vía Whatsapp, las fotos y videos que tomó durante el hecho y solicitó una reunión para manifestar su denuncia, sin embargo no ha obtenido respuesta por parte de la presidenta municipal, mientras que el secretario solo le respondió que ya había recibido el material.

Es necesario que la presidenta se dé cuenta de lo que hacen sus funcionarios, me marca que sí leyó mi mensaje y vio las fotos; el secretario sí me respondió de recibido, pero nada más.”

La fémina asegura tener en su poder los documentos para comprobar la adquisición del terreno, pero señala que un funcionario público no debería de actuar de esa manera.

“Nosotros tenemos cómo comprobar que ese terreno es nuestro, y lo vamos a hacer ante las instancias respectivas, pero no es válido que este señor, valiéndose de su puesto en el Ayuntamiento, resuelva cosas de su trabajo como licenciado. Yo le pido que si va a andar litigando, que deje el puesto que tiene en el Ayuntamiento, o que por lo menos no haga ese trabajo en los vehículos oficiales ni en horario laboral y menos utilice la fuerza pública, porque nosotros no somos delincuentes.”