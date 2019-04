Acusan de ilegal la suspensión del servicio por parte de PASA

Guasave, Sinaloa.- La empresa PASA incumplió con el contrato al suspender el servicio de recolección, opinó la exregidora priista Adriana Valenzuela García.

La exedil manifestó que cuando ellos negociaron la firma del nuevo contrato por cinco años que se dio durante la administración de Diana Armenta, periodo en el que ella era regidora, se estableció una cláusula en la que la empresa está obligada a prestar el servicio mientras la deuda nueva, independientemente del adeudo millonario que ya está negociado, no supere los 90 días.

Dijo que a como se están dando las cosas es evidente que hay intereses ocultos con los que se está favoreciendo a alguien, ya que no es posible que no se hayan revisado las condiciones y obligado al particular a cumplir con el acuerdo.

Opacidad

Por otra parte expuso que es ilegal que la alcaldesa haya tomado por iniciativa propia y unilateral la decisión de arrendar cinco camiones para que el municipio preste el servicio, sin pasar el punto previamente por el cabildo.

“Aquí se está generando un gasto para el municipio afectando el recurso que ya está presupuestado, yo considero que esta decisión no la puede tomar ella sin consultar al cabildo, no es algo que se deba hacer de forma unilateral”, consideró. Añadió que la alcaldesa está obligada a transparentar los gastos que generará la renta de estas unidades.