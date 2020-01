Acusan mal actuar del procurador del DIF

Guasave, Sinaloa.- Por no estar de acuerdo en la forma de actuar en el caso de una menor cuyo juicio de custodia está en proceso, el procurador Jesús Manuel Ontiveros Montes fue acusado por familiares de la niña, pues señalan que permitió que la madre se la llevara, a pesar de no tener el consentimiento del juez.

Rubén Abel Castro León y Dinora León relataron el caso de Daniel, su tío, quien se ha hecho cargo de su hija desde recién nacida al habérsela entregado la madre, a quien, aseguran se le ha permitido la convivencia, hasta que el año pasado decidió iniciar un proceso legal intentando recuperar a la menor.

Problema

Asegurando que la madre de la menor no ha sido negada a su padre, señalaron que el funcionario del DIF se ha mostrado incompetente al lavarse las manos en el caso de la sustracción de la menor el pasado viernes.

Intención. El fin de la denuncia es poner alerta a la sociedad y al Ayuntamiento y que miren la clase de funcionarios que tienen al considerar que su manera de actuar no corresponde.

“Empieza como en junio su demanda en el Juzgado de lo Familiar, ella dice que mi tío no la deja verla y ahí es donde entra el DIF, ella mete un oficio y la juez familiar manda un oficio al DIF diciendo que si en esa instancia se puede cuidar la niña, si pueden supervisar la visita de la mamá con la niña para la sana convivencia”, explicó Rubén Abel Castro León.

Entonces el procurador Ontiveros dice que sí, que él se encarga de la supervisión, de hecho el oficio está girado a él y a una sicóloga, cuando ellos firman como responsables de la supervisión tenían que estar ahí, las visitas de la niña son lunes, miércoles y viernes, mi tío la llevaba al DIF pero siempre temiendo que se llevara la niña (la mamá)”.

Proceso legal

Fue el pasado mes de diciembre que en el periodo vacacional el procurador empezó a actuar distinto, señaló, pues en visita al domicilio del padre de la menor dijo que ella es la mamá y que se la pueden llevar, sin un oficio de la juez familiar y dársela”, explicó.

El papá dijo que estaba bien, siempre y cuando la regresaran, llegaba por ella los días de visita, se la llevaba y la regresaba, mi tío nunca se ha opuesto a la convivencia con la mamá pero toca que ayer (viernes) toca llevar a la niña, se va a un mandado y cuando regresa la niña ya no está, se la llevó la señora, va con el procurador Ontiveros y le pregunta dónde está la niña”.

Procedimiento

Ayer el padre de la menor interpuso una denuncia en contra de la madre y contra el procurador por su manera de actuar en el caso, pues sabe que el padre de la niña tiene la guarda y está buscando obtener la custodia.

“El procurador Ontiveros levanta sus manos y dice que él no sabe nada, que él ni tiene ninguna responsabilidad, el padre le dice: oye pero si a la niña le pasa algo tú eres el responsable y él dice, no es mi responsabilidad la niña, es tu responsabilidad porque firmaste un papel. La señora juez sabe que yo tengo muchas ocupaciones y que no puedo estar al pendiente de la niña, pues si no puedes estar al pendiente de la niña se lo hubieras dicho a la juez, o decir que nada más un día podía hacerse cargo de la niña y no poner tres días y que no la esté cuidando porque entonces en quién vamos a confiar”, manifestó.

Irresponsabilidad

El procurador se lavó las manos y la niña no regresó a su casa, por lo que decidieron actuar legalmente con el fin de buscar recuperar a la menor y a la vez exhibir el comportamiento que tuvo el funcionario. “Le decimos que trate de persuadirla, que es su responsabilidad y dice no, y háganle como quieran que la niña no es su responsabilidad, y demándenme y hagan lo que les dé la gana, a mí no me van a hacer nada”.