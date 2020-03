Acusan que el Inegi no censó comunidades serranas

Guasave, Sinaloa.- La historia del 2010, cuando se realizó el anterior censo de Población y Vivienda, se repite, tal como temían los activistas del Colectivo Tarahumara Sinaloense. El Inegi está dejando por fuera del censo a comunidades encalladas en la sierra, al menos en la región que compete al municipio de Sinaloa está sucediendo de esta forma.

Román Rubio López, quien es integrante de dicho Colectivo, acusó que los propios encuestadores han señalado que es por falta de apoyo para trasladarse que optan por no ir.

“Para subir a estas comunidades se necesitan unidades que sean de doble tracción, o cuatrimotos y los encuestadores no cuentan con equipo, claro que tampoco por parte del Inegi se contempló esta necesidad”, externó el activista.

Relegados

Rancho Quemado, Lo de Sías, La Calera y Jikapory, son ejemplo de comunidades donde Rubio López dijo que le consta no han censado, a pesar de que el estudio, según las fechas marcadas, terminó el pasado 27 de marzo.

Colectivo Tarahumara Sinaloense / Foto: Mauricio Valenzuela

“Es realmente una lástima, una pena que el gobierno en sus tres órdenes, tanto el federal, el estatal como el municipal estén permitiendo que se le falle de esta forma a estos pueblos que albergan cultura, tradiciones y que se supone deben ser atendidos porque así lo dice la ley, no es posible que para el Inegi no cuenten, que no existan.”

Consecuencias

Al no estar contabilizados en el registro que hace el Instituto estos habitantes no pueden acceder a apoyos que son destinados para pueblos indígenas ni para ningún otro, tampoco hay evidencia de las condiciones de pobreza extrema en las que viven.

“En consecuencia a ellos no se les contempla para apoyos, como lo hemos dicho, ellos no existen para el gobierno y eso no puede ser, no pueden negar una realidad y no pueden cerrar los ojos ante las necesidades de estos pueblos que sufren hambre y una vida llena de carencias.”

Rubio López lamentó que sea de esta forma cuando tenían confianza en que con este gobierno las cosas se tornaran más favorables para estos grupos vulnerables.