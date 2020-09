Acusan que en la Delegación de Alcoholes hacen ‘arreglos’ con negocios

Guasave, Sinaloa.- Los que trabajan en bares y expendios se han podido dar cuenta de cómo se maneja con “arreglos” la Delegación de Alcoholes, declaró la regidora Martha Yolanda Dagnino.

Al sesionar ayer, los regidores recibieron la propuesta de autorizar que el secretario del Ayuntamiento pueda realizar ampliaciones de horario, cambios de domicilio, denominación o razón social de las licencias para venta de bebidas alcohólicas, siendo aprobada con siete votos, aunque hubo seis que estuvieron en contra.

Al justificar su aprobación, la regidora acusó que hay negocios que cierran a la hora que les da la gana, y aunque ha denunciado el caso ante la Dirección de Alcoholes del municipio, no tienen facultad para ir a cerrarles el establecimiento.

Señaló que hace falta que el municipio tenga más facultades para actuar, ya que es donde se desarrollan estas actividades.

“No se me hace justo a mí que estén pasando todas esas cuestiones. Los aguajes simplemente se dieron indiscriminadamente en el tiempo de la pandemia, cuando estábamos en el momento más crítico, y aun así en los expendios cerrados no se dejó nunca de vender cerveza. ¿Dónde estaba la Delegación de Alcoholes en ese momento? Se están permitiendo demasiadas cosas indebidas aquí en el municipio”, señaló.

La regidora dijo que también se han abierto nuevos negocios donde se vende alcohol a la hora que sea y otras “cantinitas de lujo”, donde el consumo de bebidas es sin control.

Me abordó un amigo y dice ‘oye, no hemos podido conseguir permiso’, y luego paso por el estadio y veo y digo ‘¿y por qué a este sí y aquellos no’. Entonces qué se puede presumir ahí, que hay muchos intereses, pero las cantinas pobres no tienen cómo pagar el arreglo. Que sea parejo: o todos o ni uno”.