Acusan que gobierno hace a un lado a síndicos

Guasave, Sinaloa.- Lejos del compromiso que había hecho de trabajar con todos por igual, la alcaldesa Aurelia Leal López ha desatendido las necesidades de los síndicos municipales, con quienes no ha estado coordinándose para atender las necesidades más apremiantes de la población, manifestó Felipe Camacho Flores.

El presidente del comité directivo municipal del PRI señaló que los síndicos así se lo han estado manifestando y eso no ayuda en nada a la ciudadanía que a diario les solicita atención a sus problemas, por lo que le pidió dejar atrás las cuestiones partidistas y en verdad enfocarse a trabajar coordinadamente.

Trabajo sin distingos

“Decirle a la alcaldesa que realmente trabaje de la mano con los síndicos municipales, no ha habido coordinación, solamente una vez se ha reunido con los síndicos y tú sabes que el síndico es la figura más cercana a la gente, es la que diario van y le gestionan una cosa u otra y otra, entonces yo creo que sí debe de hacer a un lado la presidenta los colores y atender a los síndicos”, expresó.

“Yo creo que sí debe de hacer a un lado la presidenta los colores y pues atender a los síndicos, dar una atención cercana, sería una buena presidenta con los síndicos, yo creo que ahorita no deben existir los colores, que los deje para cuando se venga la campaña, cuando tome otro parecer, pero ahorita yo creo que juntos deben dar buenas cuentas a la ciudadanía.”

Emergencia. La problemática que se ha generado en Juan José Ríos ya fue rebasada por las mismas autoridades, por lo que se necesita un plan emergente para resolverlo de manera conjunta, indicó.

Recursos

El representante del PRI dijo que en este distanciamiento no debe ponerse como pretexto la falta de recursos económicos y materiales para ofrecer a los representantes populares, pues de la misma manera inició la administración anterior.

“La administración pasada inició peor, con problemas con el sindicato y trabajadores de confianza, a todo mundo se le debían más de ocho quincenas, los edificios de renta se debían de meses, la luz estaba cortada, infinidad de cosas, y sin embargo el diálogo y el trato, sentarse con el síndicato y trabajadores de confianza, a los síndicos fue muy corto el tiempo y siempre se les apoyó a todos por igual”, expuso.

“Yo sí le hago un llamado que trabaje en conjunto, yo nunca como partido les he dicho no trabajen con la presidenta, al contrario, les he dicho que trabajen de la mano para que la gente vea que son buenos síndicos, que son buenos gestores.”

Urgente

Como ejemplo usó el caso de Juan José Ríos, que al ser la sindicatura más grande ha presentado serios problemas en servicios, especialmente en el de recolección de basura.

“Ahí diario es un mundo de basura lo que se genera, yo creo que ahí con dos o tres camionetas recolectoras y unos remolques no abarcan, yo creo que ahí ya rebasó al síndico, por más que él quiera meter su camioneta y remolques es un asunto que sale de sus manos, ya de plano ahí se ocupa un plan emergente y con estrategias, ver cómo se va recolectar la basura”, expresó.