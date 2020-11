Adelantan la celebración para sus fieles difuntos en Guasave

Guasave.- Como se determinó el pasado 14 de octubre, a partir de hoy y hasta el día 4 de noviembre, todos los panteones del municipio de Guasave, Sinaloa, permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones, por lo que se montará un operativo de vigilancia de parte del gobierno municipal.

Previo al cierre, cientos de personas acudieron a visitar a sus fieles difuntos, manifestando opiniones encontradas por la medida tomada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por adelantado

Un año atípico, con el adelanto obligado de una tradición muy arraigada que modificó no solo fechas importantes como el Día de Muertos, sino también la forma en que algunos recuerdan y celebran a sus fieles difuntos.

Ante el cierre de los cementerios, muchas personas decidieron limpiar, pintar y adornar las tumbas de sus seres queridos días antes al 2 de noviembre, algunos convencidos de que es la mejor decisión para prevenir más contagios y otros tantos criticando que bares, estadios y centros comerciales sí permanezcan abiertos sin problemas.

María Elena García Ríos acudió ayer al Panteón Municipal en donde tiene a su angelito, al que acostumbra llenarle de globos y adornos su tumba, además de permanecer con él todo el Día de los Ángelitos en compañía del resto de la familia, pero en esta ocasión tuvo que adelantar esa visita por el cierre de los cementarios.

“Me tocó adelantar la fecha, y aunque todos los años venimos y nos estamos con él en su día, pues en esta ocasión no vamos a estar; la verdad no estoy de acuerdo con la medida que se tomó, nos tenemos que cuidar mucho, eso es claro, pero sí tienen abiertos bares, playas, comercios, estadios y no nos dejaron vivir una tradición de toda la vida.”

Por otra parte, la señora Aurelia Aguilar dijo estar de acuerdo con el cierre de los camposantos, pues se trata de cuidar la salud de todos. “Creo que es por el bien de todos, y ni modo, nos tocó adelantar un poco la visita o retrasarla, pero nosotros venimos hoy para limpiar aunque no esté nadie el mero Día de Muertos, porque los que están fuera no podrán venir tampoco debido a la pandemia.”

Operativo

El secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas Vargas, indicó que ya se están colocando avisos afuera de los cementerios informando los día del cierre. Añadió que es necesario no solo la comprensión de la ciudadanía, sino también su participación, pues la mayoría de los panteones se encuentran en la zona rural, sin cercos, por lo que hace el llamado para cumplir con las medidas y evitar así aglomeraciones y contagios.

Peñuelas Vargas también enfatizó que la afluencia que se tuvo previo al cierre en todos los camposantos fue monitoreada y no se registraron problemas de incumplimiento de los protocolos y que estarán muy vigilantes de que no se registren detalles, por lo que se asignarán también funcionarios de la administración para mantener inspecciones en los 36 panteones municipales y los seis privados que existen en el municipio.