Adulto mayor señala al IMSS de no querer darle su pensión en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Un derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guasave, denunció a esa institución, debido que a sus 72 años le siguen negando el otorgarle su pensión, lo que por derecho le corresponde, a pesar de que cumple con las semanas y años requeridos.

Alejandro Vega Sánchez destacó que no sabe leer ni escribir, sin embargo, lo hicieron firmar su renuncia a la pensión, a pesar de haber pagado puntualmente cada mes.

Aseveró que esa es una negligencia del IMSS, pues le están negando ese derecho que se ganó, a pesar de haber cumplido con las 500 semanas laborales que exige la ley.

Señaló que toda su vida trabajó en el campo cortando tomate, y ahora que cumplió ya 72 años y presentar una lesión en la espina dorsal, tiene cuatro años en busca de su jubilación, pero no se la han dado.

Sin embargo, explicó que el personal de la Subdelegación del IMSS se negó a dársela, argumentando que ya había retirado el dinero de su Afore, a pesar de haber cotizado su jubilación previamente, y jamás le mencionaron que no estaba permitido retirar su Afore, dinero que usó para atenderse de problemas de salud.

“Me dijeron que si quería recoger 17 mil pesos que me daban, tenía que firmar una renuncia a mi pensión”, destacó.

Añadió que cada año pagaba su seguro como ejidatario, donde los montos iban hasta los 9 mil pesos, con el fin de seguir recibiendo tratamiento para su discapacidad motriz.

Mencionó que la Subdelegación del IMSS tiene la responsabilidad de explicarle al derechohabiente sobre las nuevas leyes en esa materia, debido a que el personal le dijo que desde el 2020 no se pueden pensionar si retiran su Afore, pero él tuvo que retirarla mucho antes de ese año, para atender su lesión.

Mencionó que es injusto que le mientan así a la gente, ya que solo le pidieron pagar tres años más para que le dieran su jubilación y ahora resulta que de nada sirvió su esfuerzo.

“A mí no me explicaron, solo me dijeron pague los tres años y va agarrar la pensión, así me dijo el trabajador que me atendió”, resaltó Vega Sánchez.

Detalló que debido a su condición económica no puede pagar un abogado que lo ayude a ver ese tema que le preocupa.