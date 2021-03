Adultos mayores de Guasave se anotan para recibir vacuna contra el Covid-19

Guasave, Sinaloa.- Con el fin de elaborar un expediente para que cuando llegue la fecha de vacunación anticovid sea todo más ágil, desde hace unos días los adultos mayores de Guasave están acudiendo a las oficinas de la Secretaría de Agricultura para cubrir algunos requisitos.

Las personas que acuden deben contar con su folio de registro en línea para quedar inscritos oficialmente, con la finalidad de evitar aglomeraciones a la hora de aplicar el biológico, ya que en otros municipios, durante las brigadas de vacunación, se ha dado este problema.

La gente que hizo acto de presencia para hacer entrega de su documentación, señaló que les están pidiendo cualquier documento oficial, ya sea copia de la credencial de elector, copia de la CURP o incluso una hoja en blanco donde vayan los datos anotados y el número de folio que se les asignó cuando se inscribieron en línea.

Leer más: Morenistas protestan contra cuadros externos en Guasave

Aseguran que se enteraron de esta actividad apenas el viernes pasado, pues desconocían que se estuviera haciendo ese trámite aquí para vacunarse.

“Traigo copias de la credencial y el documento que nos dieron en la plataforma, tengo desde las ocho de la mañana haciendo fila y pues ni modo, porque según solo sería sábado y domingo”, señaló José María.

De igual forma reconoció que le gustaría que la vacuna llegue lo más pronto posible.

Blanca Susana Ortiz hizo también acto de presencia con la finalidad de asegurar su turno en la campaña de vacunación, quien señaló haber llevado su credencial de elector, CURP, comprobante de domicilio, teléfono y el folio.

Yo me enteré a través de una hija que estaban haciendo esto, si no me dice ella, ni me entero, y pues hasta donde supe apenas empezaron ayer”, comentó.