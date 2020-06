Advierte alcaldesa medidas drásticas y uso de fuerza pública.

Guasave, Sinaloa.- A través de un mensaje dirigido a la sociedad donde llama a sumarse a la prevención del COVID19, la alcaldesa de Guasave, Aurelia leal López advirtió que se aplicarán medidas más drásticas y de ser necesario el uso de la fuerza pública para que esta enfermedad no siga cobrando más vidas.

La mandataria municipal hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que hagan lo que les corresponde y cumplan con las prácticas de prevención debido al incremento de casos que ha registrado esta enfermedad.

El mensaje fue emitido en un video en el que exhortó a la población a quedarse en sus casas al menos hasta el 15 de junio y pidió también creer en una enfermedad que está cobrando vidas, porque la mayoría de los ciudadanos han perdido en este momento un familiar, amigo o ser querido por esta causa.

“Guasave se encuentra en semáforo rojo y le estamos pidiendo a todos los guasavenses que tomen las medidas de prevención, les pedimos de su comprensión, les decimos que vamos a ser más drásticos en las medidas que vamos a promover, que de ser necesario para que se apliquen vamos a utilizar la fuerza pública”, indicó.

“El fin de semana se dieron algunas situaciones donde policías y la Guardia Nacional tuvieron que intervenir, yo creo que no es posible, debemos creer en esta enfermedad que está cobrando vidas, lo debemos de creer porque la mayoría de los ciudadanos en estos momentos están perdiendo a algún amigo, algún familiar, lo que estamos haciendo es por el bien de Guasave y de la ciudadanía, no debemos de admitir que la gente ande afuera, anden como si nada estuviera pasando, sin guardar la sana distancia”.

Dijo que los ciudadanos deben de ser más responsables ya que muchos guasavenses han recibido y puesto en práctica las medidas de prevención pero que hay otros que no creen y están llevando una vida normal.

Les pedimos por favor que tenemos que salir adelante, que por nuestra parte no ha quedado, que nos ayuden, porque una parte le corresponde al gobierno y la otra parte le corresponde a la sociedad, el gobierno está haciendo su parte, hoy les pedimos, nuestros policías no pueden estar llevando a cada ciudadano para que no hagan y qué no deben de hacer”, indicó.