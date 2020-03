Aerofumigadores piden no satanizar el trabajo que ellos realizan

Guasave.- No es justo que se culpe y se señale a los aerofumigadores como los causantes del desorden ambiental que se ha derivado como consecuencia del uso indiscriminado de insecticidas nocivos para la salud, reclamó Jorge Barrera Sotomayor.

En nombre de un grupo de 15 pilotos indicó que el 85 por ciento de las aplicaciones que se realizan en cultivos de la región se llevan a cabo con tractor y con gente a la que llaman mochileros, no con avión, por ello ven como algo injusto que ante este panorama se satanice a quienes desempeñan esta actividad.

Regulación

Barrera Sotomayor indicó que su intención no es decirle a las autoridades qué deben hacer.

Yo no tengo intención de enseñarlos a que hagan su trabajo si se supone que son gente que saben lo que hacen, el asunto es que no sigan culpando a alguien que no tiene responsabilidad sobre el desorden ecológico que hay. A nosotros nos acusan del cáncer que hay

por lo que en proporción debería hacerse la acusación, no señalarlos directamente a ellos.

“Como en todo, hay gente que comete errores, pero que se les aplique la ley, las leyes para esto están.”

Servicio

El líder añadió que ellos son útiles a la comunidad.

Nosotros somos útiles y somos necesarios, porque cuando se viene el trabajo de fumigación, después de las lluvias, cuando hay 20 o 30 mil hectáreas de legumbre pues son los aviones los que sacan el problema, entonces quiere decir que no somos los malvados de la película, y si hay problemas así que busquen a los responsables

Aunque el grupo no está constituido formalmente señala que se han reunido con el fin de hacerle ver a la ciudadanía que ellos no son los malvados.

“Yo no quiero hacer señalamientos contra nadie porque eso no es lo que buscamos, nosotros queremos hacerle ver a la ciudadanía que nosotros cumplimos con una función y es muy útil, básicamente ayudamos a producir alimentos, cuando los tractores y la gente no se da abasto.”

Detalló que en todo caso quienes deberían de responder en cuanto a lo que se permite que se use en el campo son las autoridades.

“Debe haber autoridades que regulen el uso de los agroquímicos, estas personas son las que deben responder, nosotros hacemos un trabajo que está supervisado por entes como Sanidad Vegetal, por agrónomos y por los propios productores, entonces si ellos permiten el uso de los insecticidas altamente contaminantes y cancerígenos no es nuestra culpa, son otros los que deberían de tener esta responsabilidad.”