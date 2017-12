Afectados por explosión se manifestarán en la Fiscalía

Guasave, Sinaloa.- Familias afectadas por la explosión suscitada el 5 de diciembre en el barrio El Chaleco realizaron un posicionamiento al cumplirse ayer un año de la muerte de Iris Armenta Verdugo. Aseguran que esperan para hoy avances sobre la impugnación del peritaje emitido por la PGR, de lo contrario se manifestarán en la Fiscalía y en Palacio de gobierno del estado.

“Aquí ya no vamos a conseguir nada, las autoridades municipales no han tenido acercamiento con nosotros, a pesar de que hemos pedido apoyo y acompañamiento en el caso ningún político nos ha echado la mano. Le puedo decir que lo poco o mucho que hemos conseguido ha sido por medio del esfuerzo, en el caso del peritaje del Tecnológico de Ciudad Juárez fue porque ellos se interesaron por el caso y decidieron ayudarnos, y así han surgido más especialistas que nos quieren ayudar, pero por parte de quienes se supone representan a los ciudadanos nada”, señaló Joel León, viudo de Iris.

Acciones

Por su parte, Angélica Valenzuela, otra de las vecinas cuyo hogar sufrió daños considerables, aseguró que esperan para hoy que la vicefiscalía del estado les presente avances sobre el tema.

“Nosotros conseguimos una cita en la Fiscalía, debo decir que nos atendieron muy bien, pero ya no queremos solo buenos tratos, queremos respuestas y acciones, nos dijeron que en siete días, mismos que se cumplen mañana (hoy) nos iban a tener avances, me voy a poner en contacto, pero si no nos dicen nada es un hecho que nos plantaremos con todo y lonas frente a la Fiscalía para exigir que se nos haga justicia, de ahí nos pasaremos hacia el Palacio de Gobierno, no vamos a desistir.”

Inconformidad

En la sesión de cabildo celebrada el 15 de mayo de este año, de la cual se emitió el acta No. 11, el regidor Ángel Juárez subió a la mesa la situación que aqueja a las víctimas. En el mismo orden la alcaldesa Diana Armenta se comprometió a ayudar a la familia, sin embargo estos aseguran que solo en una ocasión se han reunido con ella.

“Cuando nos encontramos con ella fue porque nosotros la buscamos, no por dinero o porque nos solucionara, simplemente para que nos echara la mano con más contactos, pero esto no pasó, al contrario, parece que son las autoridades quienes más nos ponen trabas.