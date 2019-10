Afectados rurales sin objeción para que recolectora PASA se vaya

Guasave, Sinaloa.- Ante la ruptura entre la empresa recolectora de basura PASA y el Ayuntamiento, una gran mayoría de habitantes de zonas rurales se manifiestan sin objeción para que se rescinda el contrato con la promotora ambiental al considerar que nunca se les dio un servicio de primera en las comunidades.

Entrevistados de forma aleatoria a habitantes que radican en algunas de las 446 comunidades del municipio, como La Cofradía, La Cuestona, San Pedro, San Gabriel, San Pedro Las Árguenas y sectores de Juan José Ríos, Cortines y en el este en San Sebastián, coinciden al señalar que en los últimos días son más comunes las deficiencias en la recolección, pero la acumulación no es un problema porque quemarla en los patios es una práctica común, ya que aun cuando estaba en servicio regular PASA, nunca se les dio un trato preferente a las zonas rurales y para evitar el hacinamiento optan por prenderles fuego.

Vecinos de San Gabriel como Alicia Astorga dijo que para cobrar 5 millones 100 mil pesos la mensualidad por el servicio quizá sí esté justificado pero en comunidades rurales esto no se ve reflejado, aunque conscientes están de que si antes había deficiencias ahora sin el servicio será más lo que se queme.

Solicitud

Nidia Gaxiola Gutiérrez, regidora del PAN, externó que mientras no se rompa jurídicamente con las relaciones que se tienen con la empresa PASA, no se puede estar pensando en comprar o rentar y adquirir otras responsabilidades que pueda llevar a un posible pago doble por el servicio de recolección de basura. “Si realmente estamos seguros o el departamento jurídico dice que tenemos la razón debería de ser el municipio el que presente la demanda de rescisión y termina primero con esa relación para poder estar pensando en adquirir otra y tener la posibilidad de no quedar mal y al final de cuentas dar la certeza de que estamos pensando realmente por el bien de la ciudadanía”, declaró.

Las bolsas de basura se encuentran acumuladas en las calles.

Por su parte, María Dolores Franco López, regidora del Partido Encuentro Social, dijo que es delicado comprometer al municipio sin terminar la situación legal que se tiene con PASA, dado que las decisiones las toma un juez. Comentó que analizarán las propuestas y los números que se presenten por parte del Comité de Compras.