Afloran fallas por humedad en el alumbrado público

Guasave, Sinaloa.- Diferentes zonas de la ciudad se quedan completamente a oscuras por las noches debido a los problemas que la humedad ha generado en el alumbrado público.

El director de Servicios Públicos del municipio señaló que ya están trabajando en las reparaciones respectivas y tienen personal exclusivo para solucionar dichas fallas y garantizar el servicio a la ciudadanía.

Denuncias

Flor Amelia López Rodríguez denunció que la calzada Raúl Cervantes Ahumada tiene días completamente a oscuras, lo que además de representar un riesgo de accidente para los conductores, tanto de vehículos como de motos e incluso bicicletas, también es un peligro para quienes tienen que transitar por la zona caminando, pues podrían ser víctimas de la inseguridad.

“La verdad es que no se ve nada, está completamente a oscuras, si a uno que pasa en carro le da miedo, imagínese a los que caminan por ahí, es un área muy transitada y no debería de quedar así de oscuras, hay mucha gente que circula en bicicletas y la verdad es que no se ven, es muy peligroso.”

Asimismo, reportaron que sobre el bulevar 20 de Noviembre se tiene el mismo problema, al igual que en la calle Ignacio Ramírez y otras vialidades más de la ciudad.

Trabajos

El director de Servicios Públicos, Rolando Gálvez Favela, informó que el problema de la calzada Raúl Cervantes Ahumada es debido a que por las lluvias y con la humedad el circuito primario colapsó y se quemó el cableado, pero aclaró que ya se está trabajando en las reparaciones correspondientes.

“Ya estamos trabajando en esa zona, se nos quemó un circuito por la lluvia y el cableado, pero ya se está trabajando en las reparaciones respectivas y en la reposición del cableado dañado, es cuestión cuando mucho de un par de días.”

Respecto al bulevar 20 de Noviembre, el funcionario explicó que la suspensión del servicio se debe a los trabajos de construcción que se están realizando en la zona, pues el cableado es subterráneo.

“Ahí en el 20 de Noviembre lo que pasa es que está la constructora trabajando en la banqueta y está afectando el cableado, se reactivó el servicio hace días, pero volvió a pasar, entonces hasta que finalicen los trabajos la constructora reparará, ya está hablado, pero ahí es necesario por los trabajos que se están haciendo.”

Gálvez Favela añadió que por la humedad que han generado las lluvias se han presentado problemas en varias vialidades, como la Ignacio Ramírez, pero se trabaja de manera permanente para solucionar los problemas a la brevedad posible.

“No es que el alumbrado no sirva, lo que pasa es que la humedad nos está afectando los circuitos, las uniones, el cableado, pero tenemos 18 personas trabajando diariamente en eso, 12 en el primer turno y seis más en el segundo.”