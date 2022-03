Afluencia de visitantes no afectará certificación de playa Las Glorias en Guasave

Guasave, Sinaloa.- La directora de Ecología en Guasave señaló que la gran afluencia de visitas que se han generado en las playas, así como el acumulamiento de basura que esto ha dejado, no afectará en nada para obtener la recertificación de Playa Limpia en Las Glorias, ya que solo avalarán un tramo, el cual se encuentra resguardado.

“Ese tramo lo estamos cuidando y la gente no tiene mucho acceso a él”, aseguró Zulma Karina Gámez Cervantes.

Mencionó que siempre y cuando el área que se certificará se encuentre vigilada y limpia, no les afecta en nada la basura generada en otras zonas de la playa, ya que solo esa parte se revisará.

Indicó que se le está dando prioridad a esa área y se está tratando de sacar adelante el proceso de que estén limpias también otras zonas.

Acuerdos

Reveló que la limpieza de playas le corresponde al área de Servicios Públicos, pero con la cuestión de recuperar la certificación de esta, establecieron acuerdos con los restauranteros y el equipo de Ecología para que cada sábado se realice una limpieza general, en coordinación con el personal de Ecología.

Detalló que así como los sábados se hace esa limpieza, los miércoles va el equipo de Ecología en apoyo para que se realice otra brigada de aseo.

Respecto a la aplicación de multas por solares enmontados, la funcionaria resaltó que la gente ha estado respondiendo muy bien, de acuerdo con lo que se les notificó, por lo que no han tenido necesidad de estar insistentes, ya que sí se está teniendo respuesta de la gente.

En el caso de las multas por tirar basura, en lo que va del año se han aplicado solo seis, ya que se les ha sorprendido en el acto.

“Esas multas son de gente que se les sorprendió, porque se les tiene que sorprender, y como la gente tiende a tirar la basura en las noches o en fines de semana, hace que sea más difícil el ubicarlos”, expresó.

Aseveró que el contar con un número para denuncias les ha funcionado muy bien, ya que las seis multas que se han aplicado, son gracias a denuncias que se han hecho por parte de la sociedad.

Reconoció que no se han visto en la necesidad de aplicar muchas multas, ya que al concientizar a la gente han aportado de su parte y han colaborado no tirando desechos.

“La gente entiende y estamos teniendo supervisiones para ver si están incurriendo en infracciones”, destacó.

Basurones

Agregó que respecto a la quema de basura, han detectado varios casos, pero no han logrado dar con las personas responsables de llevarlas a cabo, por lo que no han podido aplicar ninguna sanción.

La directora de Ecología afirmó que se han percatado de que Bomberos también ha tenido muchas quejas por quema de basura, pero no han logrado dar con los responsables.

Gámez Cervantes externó que en la limpieza de basurones clandestinos llevan un gran avance, y han recibido el apoyo de la gente al momento de retirarlos.

Mencionó que se tienen registrados alrededor de 73 basureros de esta clase, y han retirado 27, los cuales son depósitos grandes, que les llevaron de tres a cinco días para eliminarlos.

“Lamentablemente de esos 27 hay algunos que ya se están volviendo a generar, porque la gente no entiende, no nos apoya, nosotros ocupamos que la sociedad colabore y no nos deje todo a nosotros”, comentó.

Indicó que es importante que colaboren con ellos y sean conscientes de tirar la basura en su lugar y no estar generando esos focos de infección.