Agarrón entre regidores por recolección de basura

Guasave, Sinaloa.- Exigencias de respeto, acusaciones y críticas se escucharon en la sesión de cabildo cuando los regidores en el punto de asuntos generales hablaron de la problemática que enfrenta la ciudadanía en el servicio de recolección de basura.

Tras más de una hora de opiniones la alcaldesa Aurelia Leal tomó la palabra para decir que el proceso de arrendamiento de cinco camiones había sido legal y que la determinación fue tomada por mayoría, con el voto en contra de la regidora Nidia, a quien acusó de querer “reventar” la reunión, a lo cual el regidor Reynaldo Castro Angulo le contestó en el otro extremo de la mesa que ni siquiera había alcanzado a votar.

“No alcanzó a votar la regidora”, dijo el regidor del PAS, “sí porque quiso reventar la reunión, la quisieron reventar”, le respondió la alcaldesa.

“Es denigrante alcaldesa, disculpe, ya tomé la voz, nada más un momento”, le decía el edil, y ella le contestó “tengo la palabra, y usted también me tiene que tener respeto porque estoy hablando, lo está pidiendo y lo está faltando”, expresaba la alcaldesa, “para que no eche mentiras”, indicó el regidor.

“Y le digo una cosa, tenga más respeto y no sea grosero, no soy ninguna mentirosa, dígame cuántas mentiras he echado”, manifestó la alcaldesa.

Tras estas expresiones el regidor Rodrigo Margarito Miranda Olguín pidió respetar la investidura de la presidente, a lo cual Reynaldo le respondió: “vergüenza deberías de tener”, ¿por qué me callas?, porque sí”.

Tras estas expresiones la alcaldesa le preguntó si él la tenía (vergüenza) y cuando el regidor le respondió que sí ella le reviró “pues no parece; y discúlpeme pero esta es una reunión de orden y de forma, quien pide respeto tiene que respetar también, aunque se ría cínicamente”.

Leal López manifestó que como regidores “se metieron” a una reunión (del comité de compras) de la que ni siquiera son miembros y buscaron “reventarla” para después asistir a cabildo a querer hacer lo mismo.

“Yo creo que no se vale... lo conmino para que no esté interrumpiendo eh”, le indicó.

“Yo les pido que si tienen propuestas para mejorar, si llegamos a acuerdos con PASA, que las hagan llegar por escrito porque el día de mañana van a decir yo dije esto y después lo van a cambiar, los invito a trabajar”, expresó la mandataria.