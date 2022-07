Agentes de tránsito dejan sin pensión a un adulto mayor en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Dos agentes de tránsito dejaron sin su pensión a un adulto mayor de la comisaría de Leyva Solano, ya que el señor de 76 años denunció el abuso que sufrió por parte de los elementos, quienes lo detuvieron por traer la licencia vencida y no contar con seguro vehicular, cuando se encontraba en Ruiz Cortines, estacionado afuera de una tienda.

Alberto Pérez Peñuelas señaló que los oficiales lo llevaron a las oficinas de Movilidad Sustentable el pasado sábado en la mañana, las cuales estaban solas, para imponerle una multa de 5 mil pesos, pero luego le dijeron que con 3 mil le entregaban su camioneta modelo 1987, ya que solo pudo pagar eso, dinero que había recibido del programa del Bienestar y que lo quería para comer, ya que él vende escobas en los tianguis.

Denuncia

Detalló que el sábado visitó el tianguis de Ruiz Cortines para vender sus escobas en su camioneta, pero al culminar su tarea, se estacionó en una tienda, e iba caminando por la calle, cuando dos agentes lo detuvieron por tener su licencia vencida y no contar con un seguro vehicular.

Resaltó que los agentes lo amenazaron que lo iban a llevar a las oficinas para aplicarle una multa de 5 mil pesos por esa razón.

Sin embargo, señaló que en ningún momento le dieron una advertencia, por lo que le pidió a los agentes que le dieran una oportunidad, ya que él estaba ahorrando para poder legalizar su unidad con lo poco que gana con la venta de las escobas.

”Me dijeron ‘súbase a la camioneta, lo vamos a llevar a la sindicatura’, y me llevaron. En la oficina no había nadie, me hicieron una multa de 5 mil pesos, y luego me dijeron que si traía 3 mil, que se los diera”, destacó el afectado.

Explicó que solo traía 3 mil pesos del pago del Bienestar, el cual utiliza pa-ra poder abastecer su pe-queña alacena y tener alimento.

Mencionó que lo habían amenazado con traer la grúa para que se llevara la camioneta, y le cobrarían eso también.

”Si me la llevaban a Guasave, me iba a costar 3 mil pesos la pura grúa, y la multa 5 mil. Me hace falta mi troquita para juntar palmas y hacer escobas, y les di mis 3 mil pesos”, lamentó.

Te recomendamos leer:

El comandante operativo de Movilidad Sustentable, Germán Gámez, declaró que la unidad fue detenida por no portar licencia, placas ni seguro vigente, así como pasarse un alto, por lo que le aplicaron una multa de 2 mil 925 pesos.