¡Agresiones en aumento! Suman 48 casos de violencia a la mujer en 18 días en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Con el foco de alerta encendido es como se encuentra el Instituto Municipal de las Mujeres en Guasave, al presentarse en 18 días un total de 48 casos de violencia contra mujeres atendidos.

La titular del Immujeres destacó que no importa el nivel de estudio o económico ni del agresor, ni de la víctima, al momento de que se ejerza la violencia hacia la mujer.

Incremento

Xóchitl Soto Fierro, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que desafortunadamente se ha tenido un aumento en las atenciones en el mes de marzo, pues ha habido días en los que llegan hasta siete casos.

“Como popularmente decimos: es el pan nuestro de cada día. Desafortunadamente estamos recibiendo entre 4 y 5 casos, ha habido días en los que atendemos hasta 7 casos… Para el viernes 18 de marzo ya se tenían 48 casos atendidos.”

La funcionaria indicó que este aumento de casos también tiene algo positivo, pues es el reflejo de que se está avanzando en el tema de la denuncia.

“Desafortunadamente seguimos siendo las mujeres agredidas y violentadas, pero por otro lado podemos decir que es el reflejo de que está creciendo la cultura de la denuncia y eso es positivo, el que las mujeres se estén animando a alzar la voz, a decir ‘me está pasando esto’, ‘estoy siendo agredida’, porque además de protegerse ellas, nos están dando el ejemplo al resto de las mujeres que estamos siendo víctimas de violencia de algún tipo.”

Soto Fierro indicó que muchas de las mujeres se quedan calladas porque les da vergüenza aceptar lo que les está pasando, pero al ver que la vecina, la amiga, o la prima rompen el silencio, toman valor en denunciar a su agresor. Enfatizó que los números los mantienen con el foco de alerta encendido y resaltó que desde la llegada de la nueva administración no se ha bajado la guardia en la prevención de la violencia hacia la mujer y no se ha dejado de buscar estrategias para ver cómo influyen para bajar los índices que se tienen en el municipio y que hacen que Guasave no pierda la alerta de género.

Sin distinción

Soto Fierro destacó que la violencia no tiene distinción de niveles educativos ni económicos.

“Tenemos usuarios de todos los niveles socioeconómicos, usuarias que han sido agredidas por señalar un ejemplo, por sus parejas que son intendentes, y tenemos usuarias que son agredidas por sus parejas que son abogados, médicos, arquitectos, que tienen doctorado, maestría, etc.”

En el caso de las víctimas es completamente similar, por lo que enfatizó en que todas las mujeres están expuestas.

“Todas estamos expuestas; en cuanto a las víctimas también hay de todo, tenemos mujeres muy preparadas académicamente, con puestos en grandes empresas y un nivel alto, y también tenemos mujeres que se dedican exclusivamente al hogar. Nosotros estamos realmente ocupados en este tema, porque no se trata de estudios ni de nivel económico.”

La directora del Immujeres comentó que es algo más cultural y que en las generaciones nuevas son en las que se debe de trabajar en la educación.

“Veo que es algo más cultural, por eso yo insisto en que habremos de erradicar esta situación con las nuevas generaciones, educando. Es a través de la educación que cambiaremos el chip que nosotras mismas como mujeres muchas veces cargamos.”