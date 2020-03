Agricultores de Sinaloa marcarán la línea para manifestarse por maíz

Sinaloa.- Aunque ya hay una promesa de que por medio de Segalmex, el próximo 15 de marzo se publicarán las reglas de operación para comercializar el maíz de la próxima cosecha, las llamadas 16 organizaciones señalan que seguirán la línea de reuniones para estar listos por si las condiciones no le favorecen al sector.

Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, detalló que han realizado ya seis reuniones informativas en el estado para concientizar sobre las implicaciones que conlleva la falta de certeza en la comercialización y precio de las 5 millones y medio de toneladas que se producirán en el estado.

Hernández Álvarez agregó que en ese sentido han acordado las organizaciones que del 15 al 20 tendrán una reunión en Bamoa y ahí serán los productores quienes decidirán qué acciones van a emprender. Dijo que no descartan la toma de las vías del tren.

Radicalizar

“Es una proyección que nos están pidiendo los productores, lo que queremos es hacer entender al Gobierno federal que falta visión para que nos den certeza a los productores de Sinaloa, no queremos tomar Pemex ni carreteras, lo que queremos es que a la brevedad posible se resuelva el tema de la comercialización”.

Por su parte, Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la Caades, dijo que hasta ahora no hay nada que les dé certidumbre, luego de que el presupuesto desmanteló la agricultura comercial. “Es cierto parece que hay noticias sobre avances en el tema de comercialización, pero mientras no haya algo claro, mientras no salga nada, tenemos que seguir manifestándonos”.

Dijo que a dos meses de que se generalicen las cosechas no hay una solo bodega que ya haya contratado, pues se niegan a asumir compromisos que no pueden cumplir.

Mientras no haya certeza en el tema de comercialización, esto va a seguir igual.

Esperan certidumbre de la venta de la cosecha con rentabilidad, que les dé certeza de la venta de las cosechas.

No politizar

Alejandro Cervantes Sotelo, presidente de la Anapsin, pidió que no se desvirtúe un movimiento que es meramente para buscar certidumbre a la comercialización, expresó que independientemente de la ideología que tenga cada productor, lo importante es exigir al Gobierno federal que cumpla con su parte y con las promesas que hizo en campaña a los campesinos.