Agroquímicos, responsables del primer lugar de cáncer infantil

Guasave, Sinaloa.- Si bien es cierto que Sinaloa es el estado más productivo en agricultura, el costo que esto implica en la salud por el uso indiscriminado de agroquímicos es lamentable, sobre todo cuando la estadística hace saber que el estado es primer lugar nacional en cáncer infantil, señaló el presidente de la AARSP.

Baltazar Aguilasocho Montoya declaró en el marco del inicio del Séptimo Maratón de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos, que si bien el número de toneladas de estos desechos que logran recabar habla de la responsabilidad que existe para que se les dé un buen destino final, por otra parte habla de un abuso en la aplicación.

Regulación

Por su parte, Juan de Dios Santos Soto, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, aprovechó su tiempo en el podium para recordar que ellos han estado gestionando ante el Congreso la creación de un reglamento que regule la aplicación de estos productos. Dijo que esta lucha no debe ser politizada, pues se trata de un tema de interés general en el que está de por medio la salud de la población y el porvenir de los niños. Enfatizó en que es lamentable el hecho de que productores se apeguen a los lineamientos y utilicen material que no es nocivo cuando se trata de productos que son para exportación, sin embargo cuando saben que es para consumo nacional no tienen este cuidado.

Asimismo invitó a los productores a acercarse a la Junta Local de Sanidad Vegetal para pedir asesoría y para que aprovechen a los insectos benéficos que tienen a disposición sin costo en el patronato.

Sabemos que esto es algo que se va a dar de forma gradual, no estamos hablando de dejar de lado los agroquímicos, pero sí de regular más la aplicación para evitar los efectos dañinos.”

Recolección

Abraham Salas Chávez, coordinador del programa Amocali, señaló que ha habido avances considerables en este tema, tan es así que actualmente México ocupa el tercer lugar en recolección de envases vacíos en Latinoamérica.

Recolectan alrededor del 40 por ciento de los contenedores que usan en los cultivos. Enfatizó que Guasave es de los aliados más fuertes pues actualmente hay 89 contenedores en campos y distintos organismos como la AARSP, la Junta Local de Sanidad Vegetal y las casas comerciales se suman a este tipo de acciones para contrarrestar el daño que estos causan a la población y al ambiente al no ser manejados como lo que son: residuos peligrosos de alta toxicidad.

“Quisiéramos ver que cada año la meta de recolección fuese disminuyendo en los maratones porque eso querría decir que estamos recibiendo los envases de manera continua y que se están quedando menos en los canales y drenes.”

Dijo que el maratón inicia antes de la temporada de lluvias para prevenir precisamente que estos desechos terminen en el mar o en ríos.

El año pasado mandamos 445 toneladas de todo Sinaloa a un destino final en Guadalajara, esto es bastante alarmante pues es el equivalente a 56 camiones y tráileres, es bastante el material que hemos manejado.”

Dijo que Sinaloa es el estado que más recolecta envases de agroquímicos, pero también es quien más usa estos productos.

Destino final

Después de recolectar estos envases se clasifican, se lavan y se mandan a destino final según su grado de toxicidad.

“Algunos se mandan a incineración controlada con parámetros que tienen que darse, otros se mandan a las cementeras donde se utilizan como combustibles y otros se reciclan y se utilizan para hacer material, siempre y cuando el producto que vayan hacer no esté en contacto con animales ni con humanos, como por ejemplo en alcantarillas y drenajes.”