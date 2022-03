¡Aguas con el coco! Encuentran cocodrilos en un dren de La Trinidad, Guasave

Guasave, Sinaloa.- El síndico electo de La Trinidad denunció que desde hace un mes se corrían rumores de que se encontraba un cocodrilo en el dren de ese poblado, lo cual ya fue confirmado ayer por él mismo, aunque Protección Civil señala que la versión de los vecinos es que son tres los reptiles que ahí habitan.

Emmanuel Verduzco Padilla detalló que uno de los animales mide aproximadamente metro y medio.

“Hay gente que ya lo había visto, y todo indica a que no es solo uno”, expresó.

Denuncia

Mencionó que ya se le enviaron evidencias de la existencia del cocodrilo al personal de Protección Civil de Sinaloa para que procedan a retirarlo del lugar, pero por el momento solo se les dijo que coloquen cartelones para que la gente tome sus precauciones al momento de transitar por la zona y así no se pongan en riesgo.

De igual manera hizo el llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto a la brevedad posible, y no se deje pasar mucho tiempo para retirarlos del sitio.

Indicó que ayer por la mañana se topó con un trabajador de Protección Civil que se encontraba en la comunidad y le hizo mención de la situación, pero solo le respondió que se haría el reporte.

Supervisión

El director de Protección Civil comentó que en el transcurso de la semana pasada recibieron el reporte de la existencia de cocodrilos en ese dren, por lo que acudieron a la sindicatura para supervisar y ver cómo podían solucionar la situación, pero no se logró ver a ningún reptil, aunque los pobladores les aseguraron que son tres.

Hildefonso Castro Castro reveló que esta semana se acudirá de nueva cuenta a La Trinidad para la colocación de tres letreros que indiquen que es zona de riesgo.

Aseveró que estarán viendo la posibilidad de adquirir una trampa para proceder a capturarlos, ya que no es el primer lugar del que se han recibido denuncias de ese tipo.

Insistió que al parecer son tres los cocodrilos que se encuentran dentro del dren, por lo que ya están en contacto con la Profepa para que se les apoye en brindar una solución.

“Vamos a estar al pendiente para ver cómo solucionaremos esto”, externó.

Reconoció que esos animales no son violentos, ya que al ver a una persona tienden a meterse al agua, por lo que hizo el llamado a la población para que respeten su espacio, y si los ven, que no los molesten, para que no se sientan atacados y no se pongan violentos.