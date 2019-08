Aguas negras derraman en exterior del Mercado

Guasave, Sinaloa.- Con frecuencia el Mercado Municipal amanece invadido de aguas negras en la esquina que forman la avenida Juan Carrasco y la calle Álvaro Obregón.

Quienes acuden a hacer sus compras de carne, pollo y artículos de cremería tienen que sortear estos derrames que a decir de Jazmín Cázarez Aguilar, representante del Mercado Municipal, no se originan del sistema de drenaje que tiene esta infraestructura, sino por parte de los negocios que se encuentran en esa zona, afuera del Mercado.

Cuestionada sobre esta situación, la encargada del inmueble señaló que es un problema externo debido a que el sistema de drenaje de este es relativamente nuevo.

“Tendrá unos 10 años, toda la tubería del interior del Mercado se cambió; ahora con la remodelación lo que hicieron fue sondear y reparar un po-quito lo que faltaba; la parte de la explanada de carniceros sí se metió tubería nueva y se echó piso nuevo, pero no es de aquí”, expuso.

Parece ser, a mí me ha comentado un locatario que se da cuenta, que las personas que venden ahí afuera descargan sus aguas y quedan ahí estancadas y como no hay una coladera propia ahí o algo pues ahí se acumula; de ahí de los pollos no te sé decir, está chorreando y todo va a dar ahí y ahí se estanca.”