Ahorro de 1.5 mdp en un año, asegura Rocha Moya

Guasave, Sinaloa.- Asegurando un ahorro de 500 millones de pesos de septiembre a diciembre del presente año inician los trabajos en el tema de austeridad, según Rubén Rocha Moya, senador de Morena.

Afirmó también que la iniciativa de la Ley de Austeridad impactará en todos los órdenes de gobierno, tanto federal, como estatal y municipal.

Ley de austeridad

El integrante de la Cámara de Senadores detalló que así como se ahorrarán 500 millones de pesos tan solo de septiembre a diciembre, durante todo el año entrante se tendrá un ahorro aproximado de mil 500 millones de pesos, recursos que serán utilizados principalmente en programas sociales.

Con esta ley no es poco lo que vamos ahorrar, simplemente en el Senado, de septiembre a diciembre el ahorro es de 500 millones de pesos y el próximo año vamos ahorrar mil 500 millones de pesos, pero ya en todo el año.”

Rubén Rocha manifestó que con esta ley, que piensan aprobar en el menor tiempo posible, se tendrán que atener a lo que dicta la misma, más allá de si se tiene voluntad política o no.

Recalcó también que la Ley de Austeridad será un desagravio para el pueblo. “La sociedad está agraviada con los políticos, las prepotencias, los gastos, los privilegios y demás, eso se va a acabar, ya no va haber senadores de 500 mil pesos mensuales, no vamos a aceptar bonos, ni compensaciones, ni nos va pagar la comida el erario público, ni nos va pagar privilegios personales. De lo que ganamos tenemos que resolver nuestras cosas, este es justamente un cambio importante en la vida política del país”.

Reforma educativa

Respecto a la eliminación de la reforma educativa, Rocha Moya aclaró que no se cancelarán las evaluaciones de los docentes, sino que se afinarán los mecanismos para que no sea una evluación punitiva.

Por supuesto que nosotros estamos a favor de la evaluación, quienes somos maestros sabemos que la última fase del proceso educativo es evaluar, pero también sabemos que la evaluación debe de ser objetiva, no puede haber solemnidad alguna y mucho menos puede ser represiva.”

El senador informó que el pasado jueves se presentó un punto de acuerdo que fue aprobado 58 votos a 33 y 12 abstenciones, sobre un exhorto a las actuales autoridades educativas para que no se sigan aplicando los exámenes de evaluación, y aclaró que esto no se trata de una postura política sino de la aprobación que más de 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel y sus propuestas, entre ellas la cancelación de dicha reforma.