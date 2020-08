Al 90% la eliminación de socas de hortalizas en la región

Guasave, Sinaloa.- Está casi concluido el proceso de limpieza y eliminación de socas de hortalizas en el municipio, así lo aseguró Juan de Dios Santos Soto.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal Guasave indicó que estiman que el proceso lleva un 90 por ciento de avance, solo resta alrededor del 10 por ciento, quienes en su mayoría forman parte de los horticultores a los que se dio un permiso especial de ampliación pues cuentan con casa sombra.

El dirigente hizo un llamado a quienes por algún motivo no han podido atender esta recomendación para que lo hagan a la brevedad posible, ya que recordó que la limpieza es muy importante para que se mantenga la sanidad y no se fomente la aparición de plagas nocivas para la actividad.

Al ser cuestionado respecto a las sanciones que se aplican a quienes no se apegan a las instrucciones dadas por el organismo, Santos Soto dijo que el manual indica que hay que levantarles un acta, sin embargo aseguró que no ha sido necesario llegar a este punto.

Siempre damos prioridad al diálogo, sí nos ha tocado en algunos años anteriores acudir o hacer un llamado particular a tal o cual productor, pero por fortuna siempre basta con el diálogo para que las cosas salgan bien, no ha habido necesidad de levantar un acta a nadie, confiamos en que esta ocasión no va a ser la excepción.”