Al menos una vez por semana se  atiende a menores en casos de violencia en Guasave

Sinaloa.- En las atenciones que se brindan a mujeres que están en situación de riesgo por violencia de Género, al menos una vez a la semana se ven involucradas menores de edad, confirmó el encargado de la Célula de Reacción Inmediata con Perspectiva de Género de Guasave.

Juan de Dios López Rubio indicó que por tal motivo están en constante coordinación con otras instancias como el DIF.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Registro

Precisamente la mañana de ayer la unidad intervino en la atención a una denuncia presentada por ciudadanos que señalaron el caso de una menor, de cuatro años de edad, cuya familia se dedica a pedir dinero en un crucero de Guasave.

En este caso, López Rubio detalló que a pesar de que han exhortado en más de una ocasión a la madre y a la abuela de la niña para que la registren, a la fecha la menor sigue sin existir legalmente por no contar con registro.

“En el aparecimiento se hace constar, porque como les vuelvo a repetir, esta denuncia se ha atendido en varias ocasiones, esta no es la primera vez”.

Cuestionado respecto a los motivos que expresan los responsables de la niña para no registrarla, el agente indicó que han dado varios, entre los que destacan el hecho de que no tienen tiempo, que desconocen el procedimiento, incluso que no están en disposición de hacerlo.

“Nosotros tenemos que actuar siempre en coordinación con las demás dependencias, en este caso de mujeres violentadas estamos en coordinación con el Immujeres; en caso de menores, la coordinación es con el DIF”.

El agente policiaco realizó un llamado a la ciudadanía para que estén al pendiente y que denuncien si son testigos de violencia, sea contra menores, mujeres o de cualquier tipo, de esa forma se evitarán.

Avance

Por su parte, Georgina Burciaga Armenta, directora del Immujeres, detalló que si bien las estadísticas no muestran una disminución en las denuncias, esto lo atribuyen al trabajo de concientización que por dos años se ha realizado.

Prueba de esta labor, agregó, es el hecho de que ninguna mujer ha otorgado perdón durante el proceso legal. “Lo mejor de todo es que además de que ya se están acostumbrando a denunciar, es que la mujer ya no da un paso para atrás, continúa con el proceso y no otorga el perdón a quien la agrede”.

Burciaga Armenta precisó que en lo que va del año ninguna ha desistido del proceso legal. “Hemos trabajado en el empoderamiento de la mujer, en la codependencia tenemos un área psicológica que nos ha estado apoyando constantemente con las mujeres víctimas de violencia y de esa manera hemos estado sacando adelante a las mujeres que solicitan el apoyo de nosotros”.