Alcalde aclara que la puerta no está cerrada para morenistas y que en enero inician contrataciones

Guasave, Sinaloa.- Tras externar morenistas fundadores su inconformidad al considerarse excluidos en la actual administración, el presidente municipal Martín Ahumada aclaró que las puertas de la comuna nunca han estado cerradas y en enero retomarán más contrataciones y seguramente integrantes de dicho partido estarán colaborando en la comuna.

"No, nunca la ha estado absolutamente, hay gente de Morena y hemos invitado y que por una situación u otra desde un principio dijeron que no podían, que no se les dan los tiempos, pero hemos invitado y estaremos invitando, y en enero estarán colaborando con nosotros seguramente."

Recordó que en noviembre ya había precisado que en diciembre no habría altas laborales porque se buscó la certeza de tener el recurso para cumplir con el pago de los aguinaldos.

"Se inicia una etapa donde vamos a poder completar áreas en las que no hemos todavía cumplido porque nos esperamos por disciplina financiera.

Será a principios del próximo mes que se empiece con los despidos y las nuevas contrataciones en las direcciones, en incluso vacantes de primer nivel donde hay espacios que no se han ocupado precisamente porque decidieron reducir la nómina y esperar pagar aguinaldos, lo cual comprometieron cumplir.

Se dijo respetuoso de todas las expresiones y entiende la situación y valora el sentir, anteponiendo que se ha integrado en la comuna a gente que tiene la mejor disposición, la trayectoria correcta para hacer las cosas, y entre ellos se invitó a gente morenista, sociedad civil y organismos privados.

"Soy muy respetuoso de todas las expresiones y soy realmente muy prudente en ese sentido. Entiendo la situación y la expresión y su sentir lo valoro y respeto mucho."

Entre la polémica compartió que está con toda la disposición de trabajar como dicen los principios de la cuarta transformación: sin mentir, no robar y no traicionar, y citó a la diputada Felícitas Pompa Robles, con quien concuerda, y tampoco no simular, y actuar con congruencia.

"Es muy importante que nuestro actuar sea congruente."

Estimo que el trabajo que realizan hasta hoy lo califique la sociedad y pongan la calificación que consideren.

"Yo lo que les puedo decir a toda la sociedad es que soy parte de un gobierno que dijimos que iba a ser un gobierno que trabajará por el municipio de Guasave."