Alcaldesa de Guasave califica de narcopolítica al asesinato de José Luis

Guasave, Sinaloa.- La presidenta municipal Aurelia Leal López encabezó un homenaje de cuerpo presente en el Ayuntamiento de Guasave al Dr. José Luis Guerrero Sánchez, donde se destacó el extraordinario trabajo comunitario y en favor de la ciudadanía que dejó como legado en el municipio.

Su cuerpo fue llevado primero a los pasillos de Presidencia y posteriormente a sus oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento donde lo esperaban familiares, amigos, compañeros de trabajo y guasavenses que le dieron el último adiós.

La alcaldesa Aurelia Leal López reconoció la incansable labor que realizó el funcionario municipal durante su gestión de gobierno y en la organización de las Brigadas Médicas Guasavetón en tu Comunidad y también en favor de los niños y personas con capacidades especiales, acciones que la presidenta municipal dijo se mantendrán como un homenaje a José Luis Guerrero Sánchez.

En su mensaje la presidenta dijo ser una muerte de Cerrero por la 'narcopolitica' y pidió justicia para quien considero un funcionario ejemplar.

“Quienes sesgaron tu vida saben perfectamente que nos dieron un fuerte golpe ala vida municipal pero deben saber también que el proyecto de transformación por el que luchaste sigue y todo lo que dejaste lo vamos a continuar, fuiste un gran compañero y un gran amigo, siempre te vamos a llevar en la mente. Creemos que los que cobardemente te asesinaron fue por que les estorbabas, por que estabas interrumpiendo proyectos, desde hace dos semanas no seseaban los ataques en contra de nosotros hoy están los resultados pero tedigo que no nos vamos arrodillar, vamos a seguir y le exijo a la Físcalia General de la República que no quede en la impunidad vamos hacer todo lo posible y le pido al gobierno del gobierno Federal que se vengan las Fuerzas Armadas aquí a Guasave por que no podemos continuar con esto, a esto lo llamo yo la “narcopolitica” ,queremos y exigimos justicia ya para nuestro amigo, justicia y siempre va a vivir con nosotros en este Ayuntamiento, quien fue un gran amigo y un funcionario ejemplar, les decimos que no nos vamos arrodillar y vamos a continuar con esto”