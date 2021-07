Alcaldesa de Guasave regaña a regidores por rezago en dictámenes

Guasave, Sinaloa.- En la sesión de cabildo número 59 la alcaldesa de Guasave, puso en evidencia que los regidores de la Comisión de Gobernación no están trabajando, pues tienen pendientes dictámenes y reglamentos desde hace más de dos años, y advirtió que se aplicarán sanciones.

En la misma sesión se aprobaron los incrementos por conceptos adicionales de cuatro obras, los que ascienden a 298 mil 496 pesos.

La presidenta municipal, Aurelia Leal López, lanzó un exhorto a los regidores para que saquen adelante los rezagos pendientes, sobre todo a los que integran la Comisión de Gobernación, que son María Dolores Franco, como presidenta; José Ramón Graciano, como secretario, y Gerardo Ayala, Heriberto Castañeda y Reynaldo Castro, como integrantes.

Explicó que se tienen siete puntos pendientes, entre ellos varios reglamentos importantes para el municipio.

“Yo nada más los exhorto, sobre todo a la Comisión de Gobernación, a que continúen sacando adelante todos los rezagos que hay de reglamentos y propuestas que se dan. Aquí están siete propuestas del año 2019 que no las han sacado adelante... Son temas importantes que está requiriendo el municipio en este momento para que se den estas reformas, sobre todo en el reglamento interior, en el reglamento de Seguridad Pública, el reglamento de austeridad.”

Leal López detalló que son varios exhortos los que se les han hecho, además de circulares y oficios, sin embargo, no han obtenido respuesta, por lo que advirtió que se irá a la cuestión legal para buscar que se les descuenten los días.

“Que a quienes no estén trabajando se les descuenten los días, porque hay regidores que no acuden a comisiones cuando se les citan, no digo que todos, pero son dos o tres quienes no están cumpliendo y vamos a pedir descuentos y vamos a medir el trabajo”.

La munícipe comentó que no es un problema generalizado, sino específico de la Comisión de Gobernación, que es una de las más importantes, y enfatizó que ha quedado mucho a deber.

En ese momento llamó al síndico procurador, Efraín Zavala, a que se realice una investigación, recalcando que se necesita que se saquen adelante esos puntos pendientes antes de que termine la administración.

El síndico procurador por su parte, indicó que iniciarán cuanto antes la investigación y que esta podría llevarles un mes aproximadamente, y con base en los resultados que se obtengan se aplicarán las sanciones respectivas.

