Alcaldesa de Guasave rinde hoy segundo informe de actividades

Guasave, Sinaloa.- En reunión de cabildo a las 11 de la mañana hoy la alcaldesa Aurelia Leal López hará entrega del segundo informe de labores en el auditorio del Centro Cultural de Guasave y después ante los representantes de los sectores productivos.

Se hará con una asistencia reducida y guardando todos los protocolos y medidas sanitarias, donde se pretende dar a conocer las obras y gestiones realizadas durante este ejercicio.

Mejora financiera

Vamos a reafirmar que el municipio de Guasave de semáforo amarillo pasó a semáforo verde en la cuestión financiera, de los 500 y tantos millones de pesos que teníamos en la deuda pública hemos logrado pagar 190 millones de pesos entre el largo y a corto plazo”, expuso.

Durante este año la mandataria municipal aseguró que también han realizado el doble de la obra pública que realizó la administración pasada en cuanto a pavimento, ya que en la administración del 2017-2018 se ejercieron 73 millones de pesos y en este año, del 2019 al 2020, se lleva una aplicación de 107 millones de pesos.

Cambios

De igual manera mencionó que este año se pasó de contar con un servicio privado de recolección de basura que costaba alrededor de seis millones de pesos, ahora se tiene un servicio que prestan trabajadores del Ayuntamiento por dos millones de pesos.

Destacó que se ha buscado brindar atención a todos los sectores del municipio, así como dar seguimiento a obras de administraciones pasadas como el entubado del dren San Joachín y la construcción del puente en el río Sinaloa, donde para obtener el derecho de paso para la obra se han tenido que cubrir más de 12 millones de pesos en coordinación con el gobierno del estado.

Expectativa

“Nos ha ido no como quisiéramos nosotros, pero cuando menos no hemos caído y no nos hemos atorado, nosotros hemos sido una administración que ha luchado con las adversidades, con los obstáculos, pero aún así hemos salido adelante”, indicó.

Vamos a entregar una administración organizada, con reglamentos tanto en mejora regulatoria, en código de ética, un instituto contra las adicciones y un reglamento, se van a hacer algunas reformas importantes para que la administración pueda avanzar.”

Detalló que si este año se ha podido salir adelante a pesar de la pandemia el 2021 tiene que haber mejores resultados. “Es un año atípco, un año difícil como el que recibimos donde no teníamos ni para pagar la primera quincena, ahora no les hemos incumplido en nada y hemos logrado pagar la deuda pública, con la responsabilidad y la forma en que hemos venido actuando con mucha austeridad.”