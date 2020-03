Alcaldesa de Guasave se deslinda de conflicto de panistas

Sinaloa.- Que la ofenden a ella y también a Marisol Montoya Solano, dirigente del PAN, al pensar que la intención de deslindarse de la regidora Nidia Gaxiola salió de su administración, declaró la alcaldesa Aurelia Leal López.

Dijo que el hecho de que haya sido un funcionario municipal quién convocó a conferencia de prensa donde la dirigente del PAN se deslindó de la regidora que los representa en el cabildo no los hace responsables, pues él es un militante que apoyó a la dirigente en la elección.

"Yo creo que no deben de ofender de esa manera a la presidenta del PAN, ella tiene una gran capacidad, es una mujer, y yo creo que como presidenta ella tiene sus lineamientos para llamar la atención a sus militantes", señaló.

"En cuanto a nosotros nos ofenden con eso que nos están preguntando, nosotros no tenemos por qué andarnos metiendo en la vida interna de los partidos políticos, y pues como mujer merece todos mis respetos y tiene una gran capacidad, eso que están diciendo que giramos línea nos ofende a todas las mujeres".

Admitió que en su administración tiene mucha gente del PAN porque gracias también a ese partido ganó la elección para la alcaldía.

"Soy una mujer agradecida con la gente que me apoya y por eso tienen esos lugares, está hasta la esposa de Fito Lugo, hay varios... sin trabajar no hay nadie, olvídese y digan quiénes son los que no trabajan del PAN y están en nómina", señaló.

"Analicen lo que ella dijo, no es nada del otro mundo, yo ignoraba que la regidora adeudaba sus cuotas y no tenemos por qué andar cobrando, nosotros no somos cobradores de cada ocho días para andarnos metiendo en eso".

La mandataria municipal aseguró que lo que se ha vivido en las sesiones de cabildo con la regidora panista no es confrontación y que es debatir ideas.

"Ni diferencias siquiera, solo que no hemos coincidido, si las de ella son posturas políticas y pues vean el tema que se está denunciando, no es un tema de administración pública es un tema de partido político, que los partidos arreglen esa situación", indicó.