Alcaldesa de Guasave se jacta de ser la administración más transparente y está dispuesta a rendir cuentas

Guasave, Sinaloa.- Tras una serie de observaciones que se han hecho en el 2018, en el cual fungieron dos presidentes municipales, entre ellos Aurelia Leal, al competirle solo dos meses, se dijo estar lista para rendir cuentas y se jactó de ser la administración con más transparencia y austera al arrancar en enero con reducciones al salario.

“Nosotros nos basamos en un formato de pago de nómina, que ya tenía instauradas las otras administraciones, yo nada más lo que vine hacer es reducir el salario, ojalá y me observaran porque dijeran que nos bajamos el salario, nosotros no cambiamos nada, no hay sobresueldos, no hay otro recurso que el que están ganando los regidores, ellos están haciendo alusión a que tenemos que tener una constancia del Seguro Social, y el Seguro no está liberando ningún recurso de incapacidad para nosotros, por lo tanto no se requiere una constancia. Históricamente se han hecho así los pagos en el municipio.”

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Señaló que los regidores y ella son los que reciben el salario más bajo en comparación con otros municipios, detallando que en su caso el sueldo corresponde a menos de 28 mil pesos quincenales, reducible 10 mil pesos del sueldo que estaba asignado para dicho cargo.

“Me bajé 10 mil pesos para estar acorde con la situación que vive en el municipio, esto lo hice desde el mes de enero.” Se dijo dispuesta a aclarar y con la frente en alto.