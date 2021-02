Alcaldesa desmiente intento de corte del servicio de luz a Jumapag

Guasave, Sinaloa.- Tras la circulación de unas fotografías en las que se observa a dos patrullas de la Policía Municipal deteniendo a personal de la Comisión Federal de Electricidad en un supuesto intento de corte del servicio a la Planta Potabilizadora de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, la alcaldesa, Aurelia Leal, enfatizó que no tienen reporte de este hecho.

Que yo sepa no, anda rolando una imagen que muchos tomaron como cierta, pero no tenemos conocimiento, el servicio está vigente, no hubo ningún problema en la mañana, no sé de dónde sacaron esto, creo que es mera especulación que no corresponde.”