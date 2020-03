Alcaldesa dice que comprarán vehículos porque tiene año y medio usando el propio

Guasave.-En torno a las críticas del regidor del PRI, José Ramón López Graciano, quien expuso que no hay austeridad en la actual administración, esto tras el anuncio que van adquirir nueve unidades con una inversión de 3 millones de pesos, a lo que la alcaldesa Aurelia Leal respondió que después de un año y medio de usar su vehículo, consideró que esta compra es justa y que se dará con toda la transparencia y legalidad.

"En cuanto a lo que dice de la compra de vehículos, no les da pena que la presidenta tenga un año y medio utilizando su vehículo y que no le concedan ni siquiera un carro", lamentó la mandataria.

López Graciano señaló que a los guasavenses se les ha quedado a deber en la transparencia y rendición de cuentas en materia financiera, pues son dos renglones donde hay pendientes.

"La opacidad ha sido la constante de quienes enarbolan la bandera de la 4T, se dejó de pasar la cuenta pública mensual por cabildo, violentando con ello la Ley de Gobierno de Sinaloa que mandata en su artículo 28 que son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de Hacienda, el formular la cuenta pública mensual dentro de los primeros quince días del mes siguiente al que corresponda, que deben presentar al Congreso, y la cuenta pública mensual será presentada por el síndico procurador.

No conforme con esto, se han celebrado contratos de arrendamiento, como la renta de camiones recolectores de basura y arrendamiento de vehículos, violando todo principio de legalidad, y por último la aprobación para comprar nueve vehículos, dejando de lado la austeridad que tanto han pregonado, hay muchísimas necesidades en el municipio y creo que son más importantes que la adquisición de vehículos nuevos", destacó.

La presidenta reiteró que sí comprara el vehículo y ya lo autorizo el Comité de Adquisiciones, y en cuanto a la renta de vehículos pidió no confundirse, ya que el Ramo 33 no permite se compren vehículos y el recurso está etiquetado exclusivo para arrendamiento, y lo llamó a irse a las reglas de operación para no crear confusión.

"Lo invito hablar de transparencia y hablar de más de 15 camiones recolectores de basura que prácticamente regaló el PRI a la empresa privada PASA, arremetió Leal López.

Qué estará peor, arrendar o entregar lo que tenía el Ayuntamiento, a regalarlos, porque los regalaron. Están trabando el desarrollo de Guasave y no hayan de qué agarrarse, y ahorita vienen cientos de millones de pesos que representa el 50 por ciento de una mensualidad que se le pagaba a PASA, que nos estaba endeudando a los guasavenses, eso sí da pena, y es falta de transparencia.