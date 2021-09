Alejandra Valdés Arellano es removida como gerente general de la Jumapag en Guasave

Guasave, Sinaloa.- En reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag), se tomó la decisión de retirar de la gerencia general a Alejandra Valdés Arellano, quien regresará a su cargo de gerente técnica de la paramunicipal.

Fue la alcaldesa Aurelia Leal López quien, en asuntos generales, hizo dicha petición al señalar que la funcionaria todavía seguía atendiendo mayormente lo técnico y no daba la atención en otras áreas importantes.

La alcaldesa Aurelia Leal López informó que el tema de la destitución del cargo ya lo había tocado con la misma funcionaria, quien estaba de acuerdo en regresar a su antiguo puesto.

“He venido platicando con la ingeniera Alejandra, que yo la considero una persona muy capaz en su área, más no en el manejo social con los usuarios y, pues, en estos temas, yo le solicité y ella también está de acuerdo en regresar a su puesto anterior y, pues, la destitución”.

La munícipe recalcó que Valdés Arellano no sale por malos manejos, sino por detalles en la atención al usuario.

“Alejandra no sale por malos manejos ni nada de eso, al contrario, yo le agradezco que en el tiempo que estuvo ella pagó la Comisión Federal de Electricidad, ya debemos dos millones de pesos nada más, un convenio nada más; ella quiere andar en todo también y aquí o te pones en un lugar o te pones en otro y, pues, la atención es primordial, la sensibilidad, el escuchar, yo creo que son de los factores más importantes en esto”.

Leal López, tras explicar las razones de la decisión, les pidió a los consejeros de los sectores productivos que sean ellos quienes nombren al nuevo gerente.

“Yo para ello les solicito a ustedes, consejeros, porque yo no vengo a poner que esté gente a mi favor, yo les solicito que ustedes tengan a bien nombrar a alguien, que lo consulten y que ustedes lo nombren y lo veamos en la próxima reunión”.

Explicó que una vez que esté consensuado el nombre entre ellos, se lo hagan saber para realizar una reunión extraordinaria exclusivamente para eso, mientras tanto, Alejandra Valdés seguirá en el puesto.

“Por lo tanto, Alejandra va a continuar en esta posición hasta que ustedes no nombren a alguien, consúltenlo y nos reunimos extraordinariamente para eso... Cuando ustedes tengan a la persona, los consejeros lo van a nombrar, ustedes consensen, yo no vengo a poner quien me siga el rollo, yo vengo a que la gente tenga la mejor atención y que sea algo transparente”.

En otros puntos, se aprobó la creación de un tabulador de sueldos apegado a la Ley de Austeridad, para evitar que los trabajadores de confianza siguieran incrementándose el sueldo como lo han hecho en dos ocasiones, señaló Leal López, quien añadió que con esto se estarían ahorrando alrededor de 300 mil pesos de manera mensual.