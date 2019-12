Alejandro Pimentel es reelecto por quinta ocasión

Los Mochis, Sinaloa.- Pese a las dificultades que ha enfrentado en esta administración que lo dio de baja como trabajador, Alejandro Pimentel Medina registró la única planilla que participó en la asamblea de elección donde los trabajadores refrendaron su apoyo mediante el voto secreto y lo convirtieron nuevamente en secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento.

Posterior a la toma de asistencia y nombramiento de escrutadores se procedió con la presentación de planilla que conformó junto con Martín Rojas Luque como suplente; Carlos Enrique González Espinoza, secretario de Trabajo; Angélica Mercedes Rejón Marmolejo como secretaria de Organización y Actas; Nicté Verónica Arredondo Alcalá como secretaria de Finanzas; Aidé Portugal en Acción Femenil; quienes rindieron protesta al término del conteo de votos así como Marielos, Elena Parra y Angélica Esparza en la comisión de honor y justicia.

Sin rival de frente, Pimentel Medina se impuso con un total de 321 votos que lo respaldaron contra cuatro al espacio en blanco y cuatro votos nulos.

Considerando el panorama adverso que han manifestado que han visto durante esta administración, dijo que principalmente lo motiva que es un líder nato y que está en contra de las injusticias.

El Debate

“Soy un líder nato, si aquí hubiera una buena relación, que se respetaran los derechos de los trabajadores, yo te digo que yo no fuera el líder del sindicato, ya me hubiera ido, hace mucho me hubiera jubilado, ¿pero qué pasa?, hay mucha injusticia, ¿qué está pasando ahorita con otros sindicatos hermanos?, que les están trastocando sus derechos como no pagarles el aguinaldo completo, quitarles prestaciones y aquí nosotros no estamos de acuerdo”, manifestó.

“Y ellos ven en mí alguien que puede dar la cara por los trabajadores, si ellos no estuvieran de acuerdo aquí está el momento para que decidan y sin embargo ellos quieren que yo siga al frente y yo lo hago con mucho gusto”.