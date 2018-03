Alerta a autoridades decesos en vacaciones

Guasave, Sinaloa.- Luego del trágico saldo rojo del fin de semana, donde cinco mujeres perdieron la vida en distintos hechos el pasado sábado 24 y tres hombres más durante el domingo 25, autoridades del municipio hicieron un llamado urgente a la ciudadanía a extremar cuidados durante este periodo vacacional para buscar prevenir percances que puedan motivar la pérdida de más vidas.

El alcalde Víctor Manuel Espinoza Bojórquez reiteró el llamado a participar a la población haciendo uso correcto de los vehículos y sobre todo haciendo caso de los señalamientos de tránsito y de vialidad, pues, dijo, de otra manera será sumamente difícil poder brindarles una protección adecuada.

Reconoció que lamentablemente ya no se puede decir que habrá saldo blanco al registrarse los decesos de varias personas tras el arranque del operativo de este periodo vacacional.

“Es necesario hacerle un exhorto a la sociedad a que haga conciencia de las precauciones que debe tomar para que este operativo pueda tener un resultado favorable, no para las autoridades municipales sino para la sociedad en su conjunto que es a lo que estamos ocupados a velar por los intereses de la sociedad y no solo de los guasavenses sino todo aquel que tenga a bien venir a visitar nuestro municipio”, expresó.

“Tenemos que decirlo, lamentablemente han ocurrido varios decesos pero por ello nos vemos obligados nuevamente a pedirle a la sociedad que nos ayude con la participación porque de no contribuir en ella al operativo en el cuidado, sobre todo de no manejar bajo los influjos del alcohol, o al no hacer buen uso del volante con las precauciones debidas que se tienen que hacer, difícilmente alguna autoridad podrá tener un saldo positivo”.