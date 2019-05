Alerta de incendios por quema de soca en los campos

Guasave, Sinaloa.- Una situación muy alarmante se genera en el municipio debido a que una gran cantidad de productores agrícolas, como a vecinos de poblados cercanos al campo, les preocupa los posibles casos de incendios generados por la práctica de la quema de soca.

La inconsciencia de productores, pepenadores y la falta de atención de las autoridades correspondientes son el motivo que no ha permitido erradicar esta práctica tan dañina al ambiente y que afecta de manera notable la calidad de los suelos en el municipio.

Se hace un llamado a la ciudadanía a que reporte cualquier caso de incendio, en especial este tipo de prácticas ilícitas que aparte de dañar el medio ambiente ponen en peligro la salud de las familias.

Las trillas de maíz se empiezan a dar en varios lugares del municipio y desafortunadamente el problema de la quema de soca también se está haciendo presente, pues ya se han suscitado dos casos, afirma el comandante de Bomberos, Jorge Morales.

Llamados

Se registró un gran número de llamados de auxilio generados en el municipio debido a la quema de basura a principios del mes, por la dificultad en la recolección.

En caso de detectar a los causantes de estos siniestros en espacios agrícolas se aplicarán las sanciones y multas correspondientes, ya que esta acción no solo pone en peligro a los cultivos, sino que la fuerza del incendio puede ocasionar diversas pérdidas qué lamentar, por las grandes cortinas de humo que se generan por las llamas en los campos cercanos.

Hombre de campo y conocedor de la profesión a la que ha dedicado toda su vida, en segundos razonó el motivo: alguien le había prendido fuego a la soca en el terreno trillado.

Precaución

Si bien es cierto que el problema no es tan grave como en el ciclo agrícola pasado, esta práctica no se ha desterrado entre los productores que no entienden razones de que el quemar la soca le es más perjudicial porque daña la tierra que podría producir menos que con dejar la soca que le servirá de abono.