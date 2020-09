Alertan a la población por riesgos en zonas hondas del río Sinaloa en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Debido a que en esta zona se ha realizado la extracción de materiales por la construcción del puente y ante la restricción de asistencia a balnearios, la población debe considerar que el río Sinaloa no es apto y representa un alto riesgo.

Esta semana han sido dos las personas extraviadas en las aguas del río Sinaloa con resultados lamentables en el primer caso ante el fallecimiento de un joven de 16 años mientras que el otro, de unos 50 años, y que ayer era buscado por elementos del cuerpo de Bomberos.

Francisco Guadalupe Soto, director de Protección Civil, dijo que es lamentable que la población no entienda que esta es una zona restringida para bañistas y se tengan que dar sucesos como estos.

“Está restringido el acceso a los balnearios, pero es algo que la gente no respeta. Las dos personas (que se han metido al río) en estado de ebriedad y, pues imagínese por más que haya señalamientos de restricción en el río, ¿cómo haces entender a una persona en estado de ebriedad?”, expresó.

El muchachito de 16 años, pues amanecido, y este señor estaba viviendo ahí en la orilla del río, ahí se la llevaba y se le ocurrió meterse al río y no se supo más de él”.

Riesgos

El representante de Protección Civil detalló que en la zona donde se construye el puente elevado hay hondables porque la misma maquinaria que ha trabajado ahí ha sacado materiales pétreos.

“Pero sí debemos entender, aquí no hay más que la gente que no entiende razones y cuántas veces no se ha difundido que no hay acceso a las playas y de todas maneras la gente va, no entienden y por eso es que se dan este tipo de situaciones”, lamentó.

Zona del río Sinaloa donde se encuentra el puente elevado en Guasave/El Debate

Recalcó que en esa zona siempre se ha indicado que está restringido y que aun cuando hay zonas en el río Sinaloa donde sí se permite el ingreso de bañistas, como en plan del río en Caimanero y La Uva, en este caso deben limitarse.

Hay partes que no representan un riesgo total y en su momento cuando hay operativos, cuando uno trata de señalizar todo, pero ahorita uno anda atendiendo otros negocios y resulta difícil”.

Fuera de estos casos dijo que no ha habido más situaciones de personas que ingresen a bañarse en el río e hizo un llamado a la ciudadanía a que busquen siempre la autoprotección para evitar que ocurran desgracias de este tipo.